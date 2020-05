Pizingerová: Manžel se spřáhl s puberťákem, snad se doma nepozabíjíme

„Vzhledem k tomu, že máme dům a zahradu, tak jsme nouzový stav zvládli v pohodě. Když byla nejpřísnější karanténa, byli jsme všichni společně na srubu, který je skoro na samotě, kde vůbec nikdo není,“ říká Vendula Pizingerová ve videorozhovoru s Bořkem Slezáčkem pro pořad Shaker.

„Manžel byl vždycky čtrnáct dní v práci a čtrnáct dní pracoval z domova. Moje občasné home officy se díky šíření koronaviru zhmotnily na celé měsíce,“ popisuje.

Na nervy si prý manželé Pizingerovi nelezli ani na chalupě, která má 27 metrů čtverečních. „Paradoxně je to tam lepší než doma. Dusno bylo spíše občas ráno doma. Když jde Josef do práce a já mu vařím každý den jídlo s sebou, tak se motáme jeden druhému v kuchyni, to je pak občas takový trochu krizový stav,“ vysvětluje Vendula Pizingerová.

Ta se nedávno na sociálních sítích pochlubila, že čekají s manželem miminko. „Termín porodu mám začátkem října. Jsem v pátém měsíci, letí to. Přibrala jsem zatím jen na břiše. Doma už ale slyším občas nějaké vtipné poznámky. Manžel se spřáhl s puberťákem, do toho tam lítají dva psi a hormonální matka, což je samozřejmě šílená kombinace. Věřím, že se doma s klukama nepozabíjíme,“ říká se smíchem.

Její syn Jakub, kterého má Vendula s hudebním skladatelem Karlem Svobodou (†68), prý nádherně maluje a má stoprocentní hudební sluch. „Chybí mu však stoprocentní píle, která je v uměleckém oboru nutná. A vadí mu asi i celoživotní popichování od lidí ve smyslu tvůj táta byl skladatel, tak co ty... To ho myslím dost ovlivnilo. Jakub hraje na klavír bez not, baví ho to. Možná začne chodit letos nezávazně na hodiny klavíru,“ říká Pizingerová s tím, že jejího syna čekají brzy přijímací zkoušky na dvě školy.



„Kuba má namířeno na Gymnázium Jana Palacha v Praze a druhá škola, kam se podává přihláška, je zemědělská škola v Benešově, kde je obor pet specialista pro ty, kteří se chtějí zabývat zvířaty. Odtamtud by potom mohl jít možná na veterinu do Brna,“ dodává Vendula Pizingerová.

