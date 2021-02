Pugét růží i sexy prádlo. Jak známé tváře slaví svátek zamilovaných

Iva Kubelková

Moderátorka Iva Kubelková mezi příznivce valentýnských oslav nepatří. Neznamená to však, že by se chtěla vyhýbat romantice. Právě naopak. „Tenhle svátek obvykle neslavíme, doma americké svátky nepřejímáme. Vlastně slavíme zamilovanost tak nějak průběžně. Zkrátka, když je na to chvíle a příležitost. A klidně mnohokrát do roka. Neděláme si na to nějaké speciální datum,“ svěřila se.

„Valentýna nikdy moc neprožívám. Jsem velice liberální a myslím, že je důležité, aby si každý dělal, co chce. To je priorita. Pokud Valentýna někdo slaví a má z toho radost, tak mu to přeji. Ale adrenalin 14. 2. stejně obvykle zažívám. Moje mladší dcera má totiž o den později narozeniny, takže mám v hlavě její narozeninovou oslavu,“ dodala.