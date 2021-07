Václav Svoboda se oženil. Představitel Lumíra z Ulice ukázal nevěstu

„Sdílejte, než to smažu! Jsem ženáč! Představuji vám moji paní Svobodovou,“ napsal Václav Svoboda na Facebooku ke svatebním fotografiím s nevěstou.

Svatba se konala v sobotu 17. července. Životní partneři se měli brát již loni, kvůli koronavirovým opatřením byl však obřad přesunut na letošní léto.

„Letos mě čeká svatba. Řekli jsme si, že po tolika letech nastal ten správný čas. Já jsem dozrál. Nebo mě ukecala, to neumím přesně říci. Tou svatbou nám jde hlavně o to, že až onemocním, tak jí doktor řekne, co mi je,“ vysvětlil představitel Lumíra Nykla ze seriálu Ulice v minulosti v jednom z rozhovorů.

Kromě seriálu Ulice se Václav Svoboda věnuje i divadlu. Hraje v Divadle na Vinohradech nebo v Divadle Na Fidlovačce. Diváci ho mohou znát například také z filmů Jak básníci přicházejí o iluze nebo Jak básníkům chutná život. Za prací do Prahy herec dojíždí z Brna, kde s manželkou žijí.

VIDEO: Seriál Ulice - Duet Lásko má já stůňu v podání seriálové Světlany a Lumíra Nykla: