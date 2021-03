Podvedla mě při první příležitosti, říká po rozchodu s Třešničkovou podnikatel

„Sice jsme tvořili hezký pár a měli se rádi… Ale radši si přeji, abych Týnuš nikdy v životě nepotkal. Tři měsíce jsem jí dělal fotografa a vymýšlel program, aby jí nepadali sledující. Jestli má nějakou soudnost, ať ty fotky smaže, všechny jsou ode mě. Pomohl jsem jí přečkat těžké chvíle. A to ani neříkám, že to stálo nesmysl peněz,“ napsal Ladislav Bisenius na svém instagramovém profilu.



„Tento člověk má rád jenom sám sebe a strašně všechno přepočítává na peníze. Myslel jsem, že ji trošku napravím. Ona vlastně nenávidí lidi. Vůbec nevím, na co si před vámi hraje. A to, že si vše platí sama? Strašně zlý člověk. Možná je to kvůli té nehodě,“ pokračuje podnikatel.

„Ten člověk mě podvedl hned při první příležitosti! Šrot! Nevím tedy, s kým mě hned v neděli podvedla. Ale ten člověk musel být taky strašný zoufalec, když my dva s Týnuš jsme to neměli ani pořádně vyřešené,“ dodal Bisenius.

Třešničková na jeho slova zareagovala krátce poté. „Uf. Nechtěla jsem to tady vůbec ventilovat, ale nemůžu jinak. S Láďou už netvoříme pár. Je to hodný člověk, ale to, co teď předvádí, mě jen utvrdilo v tom, že jsem udělala správně. Bohužel jsem se necítila šťastná. Zkoušeli jsme to stále dát dohromady, ale srdci neporučíš. Na Instagramu vše možná vypadalo idylicky, ale nebylo tomu tak,“ napsala youtuberka.

Dvojice se poznala koncem minulého roku, Bisenius patřil v minulosti do gangu pašeráků kokainu, který v roce 2005 potrestal Ústecký soud. Jakožto spoluorganizátorovi mu byl vyměřen desetiletý pobyt za mřížemi.



Fotku s bývalým partnerem, podnikatelem Ladislavem Biseniusem, Třešničková po rozchodu smazala ze svého profilu (březen, 2021).

Týnuš Třešničková se počátkem března ohradila na sociálních sítích proti komentářům některých sledujících, kteří ji nařkli z toho, že její partner je jen dalším ze sponzorů nákupů v luxusních obchodech.

„Vše jsem si platila sama. Tyto stálé předsudky upřímně opravdu nemám ráda a jsem na ně už dost alergická. Za úspěchem ženy se pokaždé hledá sponzor. Já jsem hrdá na to, že si vše můžu dovolit sama a jsem samostatná. V dnešní době už je úplně běžné, že ženy vydělávají více než muži. Tak prosím hned neškatulkujte,“ napsala youtuberka.

V září 2018 se Kristýna Třešňáková stala jednou z obětí nehody ohnivé show v luxusní restauraci Nusr-et v Istanbulu, při které utrpěla popáleniny druhého stupně na pětatřiceti procentech těla včetně obličeje, krku a rukou.