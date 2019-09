Děti nesmí trpět rozpadem našeho vztahu, říkají Plekanec s Vondráčkovou

„Po roce vzájemného odloučení jsme se společně dohodli na ukončení všech našich sporů. Naše děti nesmí trpět definitivním rozpadem našeho vztahu. Prosíme tak média o to, aby respektovala soukromí naše a našich dětí, děkujeme za pochopení,“ stojí ve společném prohlášení Plekance a Vondráčkové, které poskytli jejich právníci.

Tomáš Plekanec loni v srpnu na sociálních sítích oznámil, že se po sedmi letech manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou rozešli. Mají dva syny, čtyřletého Adama a sedmiletého Matyáše.

Následovaly výměny názorů přes sociální sítě, média i právníky a rozvádějící manželé se obviňovali z krachu vztahu, řešil se rozvod v Kanadě, návrat do Česka i noví partneři.

Hokejista s tenistkou Lucií Šafářovou čeká prvního společného potomka, který by se měl narodit v polovině prosince. Už dříve uvedl, že jeho přítelkyně není důvodem rozpadu jeho manželství.

Plekanec dokonce Vondráčkovou zažaloval u soudu v Haagu za únos dětí, když zpěvačka odešla se syny zpět do Kanady, kde předtím žili.

Lucie Vondráčková už dříve prohlašovala, že synům nebrání vídat se s otcem. „Kluci mají jednoho tátu, kterého jsem opravdu milovala jako ještě nikdy nikoho. Chci, aby měli hezké vztahy a nikdy o něm nemluvím jinak než s respektem. V životě by mě nenapadlo jim ho nějak v hlavičkách očerňovat. Ale bude se muset o jejich srdce porvat sám a dát jim svůj čas a pozornost. To je to nejcennější,“ řekla zpěvačka letos v únoru.

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec

„Nevím, jak to skončí. Doufám, že rozum vyhraje nad penězi. Nechci, aby si kluci jednou četli nějakou další špínu o svých rodičích, nebo aby trpěli, že nejsou s tátou. Nechci je zároveň odehnat od jejich mámy. Vím, že ji potřebují a nemůže to být buď já, nebo ona. Hledám kompromisy, chci být s nimi a věřím, že není pozdě vše vyřešit. I proto nepokračuji jinde v NHL, ale vrátil jsem se do Česka, jak bylo v plánu,“ řekl hokejista loni pro čtvrteční Magazín DNES.

Rozhovor s Lucií Vondráčkovou (únor 2017):