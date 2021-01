Lucka je mou oporou. Ze synů hokejisté nejspíš nebudou, míní Plekanec

Lucie Šafářová i Tomáš Plekanec věří, že v sobě vzájemně našli spřízněné duše. „Jsme spolu něco málo přes dva roky a prožili jsme toho za tu dobu opravdu hodně. Lucka nepřišla do lehké situace. Všechno, čím jsme si spolu v ten těžký čas prošli, to by každý vztah nezvládl. Lucka je mou velkou oporou,“ říká hokejista v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



Oba milují sport. Shodně však tvrdí, že tenis a hokej ze společných sportovních aktivit raději vynechali. „V těch svých sportech jsme totiž oba dva tak dominantní, že to nejde. A běhat s Tomášem také chodím nerada, protože je moc rychlý,“ popisuje Šafářová.



Tomáš Plekanec doufá, že dcera Leontýnka nepůjde v jeho stopách a nerozhodne se pro kariéru profesionální hokejistky. „Samozřejmě klobouk dolů před všemi holkami hokejistkami... Ale bylo by to těžké. Asi to bude spíš ten tenis,“ uvažuje Plekanec. „Leontýnka je velmi akční dítě. Máme co dělat, abychom ji udrželi chvíli v klidu. Sporty ji asi bavit budou,“ dodává bývalá tenistka.

Ve stopách tatínka, bývalého hráče NHL, nejspíš nepůjdou ani jeho dva synové Adam a Matyáš, které má Plekanec z manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou.

„Kluci jsou na sporty šikovní, hrají dvakrát týdně tenis a dělají i nějakou gymnastiku, to jim jde. Jsem rád, že sportují a nějak mi nevadí, že to není zrovna hokej,“ tvrdí trojnásobný tatínek.



Další přírůstek do rodiny prý oba bývalí vrcholoví sportovci momentálně neplánují. „Téma je takové polootevřené, zatím však ne. Máme teď hodně radostí i starostí a takto nám to zatím stačí,“ říká Lucie Šafářová s tím, že Tomáš Plekanec je výborný táta.

„Vždycky přebaluje, hezky se stará a rád dceři ráno dává svou snídani, směje se. „Leontýnka je po tatínkovi tvrdohlavá a aktivní. Když jsme mluvili s našimi maminkami, Tom byl také akční dítě. Možná má tedy dcera to nespaní po tobě Tomáši, já nevím. Já jsem prý spala dobře,“ vtipkuje Lucie na adresu partnera.

Loni se slavný sportovní pár stihl zasnoubit. Kdy však společné štěstí zpečetí svatbou, to zatím není jasné. „Bavili jsme se o tom. Ale v současné době nevíme. Nic nás netlačí a žádný konkrétní termín zatím nemáme,“ říká Plekanec.



„Asi to nebude tradiční svatba. Myslím si, že to bude trochu ve sportovním stylu,“ uvažuje Šafářová. „Ale to si zatím necháme pro sebe,“ dodává.