Otáčím se za třicítkami, ale letí na mě spíš babičky, říká Tom Jones

Když se zpěvák dívá na ženy o padesát let mladší, než je on sám, cítí se prý také mlád. Každopádně si svůj věk nepřipouští. „Ano, otáčím se za třicítkami. Když se díváte na někoho jiného, ​​nevidíte sami sebe. Nemůžu tomu uvěřit, když řeknou osmdesátiny. Když jste mladý člověk a řeknete si osmdesát, zní to staře,“ prohlásil zpěvák v pořadu The Voice televize ITV.

Přiznal také, že většina jeho fanynek nejsou už žádné mladinké dívky. „Nejvíce na mě letí babičky. Některé mají moje jméno napsané přes svou hruď,“ pochlubil se.

Tom Jones byl 59 let ženatý s manželkou Lindou, která zemřela v roce 2016. V několika rozhovorech přiznal, že během dob největší slávy neměl problém si užívat s takzvanými groupies, tedy fanynkami z koncertů. Někdy jich bylo až 250 za rok.

Tygr z Walesu, jak zpěvákovi přezdívají, byl velkým vzorem Karla Gotta. Mezi jeho největší hity patří It’s Not Unusual, What’s New Pussycat, Green Green Grass Of Home, Sexbomb, I’ll Never Fall In Love Again, Help Yourself, Thunderball, Kiss, She’s a Lady nebo Delilah, kterou Gott přezpíval jako Čas růží.