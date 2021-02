„Privilegovaný bílý muž“ Timberlake se omluvil kolegyním za sexizmus

Justin Timberlake ve svém příspěvku na sociálních sítích napsal, že mu na obou kolegyních záleží, respektuje je a ví, že selhal.

„Hluboce mě mrzí období, kdy mé činy přispěly k problému, mluvil jsem nesmysly a nebo nepromluvil, když to bylo správné. Chápu, že jsem v těchto i mnoha dalších okamžicích selhal a těžil ze systému, který přehlíží misogynii a rasismus,“ napsal.

Zpěvák se ozval týden po odvysílání dokumentu Framing Britney Spears, který mapuje okolnosti, které vedly v roce 2008 k soudem nařízenému opatrovnictví Britney Spears, se kterou Timberlake v minulosti chodil. O veškeré její finance, majetek i práci se nyní stará její otec Jamie Spears a zpěvačka se u soudu snaží jeho opatrovnictví zrušit. Na internetu vzniklo hnutí #FreeBritney, kde její fanoušci žádají osvobození zpěvačky, aby mohla opět získat kontrolu nad svým životem.

V dokumentu odvysílali starý rozhovor, v němž Timberlake mluví o tom, že spí se svou bývalou přítelkyní, a naznačil, že se jí vysmíval, když si po rozchodu najal její dvojnici do videoklipu Cry Me a River. Podle zpěvaččiných fanoušků Timberlake přispěl k jejímu zhroucení, které později vedlo k opatrovnictví.

Timberlake se vyjádřil také k výtkám, že po Super Bowlu v roce 2004, kdy nedopatřením při vystoupení rozepnul podprsenku Janet Jacksonové, se jeho starší kolegyně coby černoška stala obětí rasistického a sexistického dvojího standardu. Zpěvák podle kritiků těžil z privilegia bílého muže. Dokonce před třemi lety opět zazpíval během poločasu Super Bowlu.

Janet Jacksonová a Justin Timberlake během vystoupení v poločase Super Bowlu (Houston, 1. února 2004)

„Jsem nucen alespoň ve zkratce na to reagovat, protože všichni, kterých se to týká, si zaslouží lepší zacházení. Bylo by potřeba větší debatu, které se z celého srdce chci účastnit a poučit se. Zábavný průmysl je vadný. Úspěšní jsou muži, zejména běloši. Tak to funguje. Jako člověk v privilegovaném postavení o tom musím mluvit. Kvůli své nevědomosti jsem to nepoznal, když se to dělo v mém vlastním životě, ale už nikdy nechci těžit na úkor druhých,“ uvedl.

Dodal, že během své kariéry se v tom úplně neorientoval, prvním krokem k nápravě je tato omluva, která ale samozřejmě nezmění minulost.

„Chci převzít odpovědnost za své vlastní chyby v tom všem a být součástí světa, který povznáší a podporuje. Hodně mi záleží na tom, aby se lidi, které miluji a které jsem miloval, měli dobře. Můžu a budu se víc snažit,“ napsal.