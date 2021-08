Herečka Tereza Ramba čeká druhé dítě. Pochlubila se těhotenským bříškem

„Láska je! Dneska už je to jedno. Dneska už je to dvě,“ napsala Tereza Ramba k videu na sociálních sítích, na kterém se prochází po bytě v upnutých červených šatech zvýrazňujících vystouplé těhotenské bříško. „Lásko, co to je za pupek?“, ptá se jí ve videu manžel, který vše natáčí.

V komentářích pod příspěvkem herečce a tanečníkovi Matyášovi Rambovi začaly okamžitě přibývat gratulace od sledujících, hereckých kolegů i přátel. Vše nejlepší popřála mezi prvními například zpěvačka Monika Bagárová či herečka Hana Vagnerová.

Tereza Voříšková a Matyáš Ramba si řekli „ano“ v roce 2019 po tříleté známosti. Na začátku července tehdy na svých instagramových účtech oznámili, že očekávají narození prvního potomka. Syn, o kterém mluví herečka jako o „Slunci“, pak přišel na svět v listopadu.

Tereza Voříšková žila v minulosti například s herci Vojtou Kotkem, Kryštofem Hádkem či Igorem Orozovičem.