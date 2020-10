Naše soukromí patří jen nám, říká přítelkyně Pavelce, modelka Budková

„Je to tak. Hlídat si soukromí mě naučil Ondra. Musím říct, že jsem za to strašně ráda. Protože se díky tomu cítím lépe. Myslím si, že to, co děláme v soukromí, má zůstat jen mezi námi dvěma,“ řekla Tereza Budková pro pořad Showtime.



Stejně tak vnímá modelka i sdílení společných chvil s partnerem na sociálních sítích. Instagram prý proto bere spíše jako prezentaci své práce než jako obraz svého opravdového života.

„Sdílím občas jen snímky se svými přáteli. Ze soukromí je toho opravdu málo. Partner je také veřejně známý a naše soukromí patří jen nám. Nikomu do toho nic není,“ je přesvědčena Budková.

Modeling krásku i po letech stále baví a jak sama říká, je si každým rokem jistější v kramflecích. „Čím více zkušeností člověk má, tím se cítí komfortněji. Myslím, že ženy zrají do krásy a mnoho z nás se s vyšším věkem cítí v mnoha směrech lépe,“ dodala.

Vicemiss z roku 2009 Tereza Budková se v roce 2016 rozešla s přítelem Michalem Voborským, s nímž byla osm let. Od té doby žije již čtvrtým rokem s hokejistou Ondřejem Pavelcem. Seznámili se na charitativním turnaji pro nadaci Jakuba Voráčka a pak spolu strávili několik dní v Barceloně.



Po boku Pavelce se v minulosti objevovala například Česká Miss 2012 Tereza Chlebovská nebo modelka Michaela Štoudková.