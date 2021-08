Chci děti, ale není to jen na nás, naznačuje Taťána Gregor Brzobohatá

Setkali jsme se na filmovém festivalu v Karlových Varech. Váš manžel tu dnes bude zpívat a hrát. Podpoříte ho před koncertem?

Myslím si, že on to zvládá velmi dobře sám. Ale osobně i pracovně se vzájemně samozřejmě velmi podporujeme. Jsme parťáci a vždycky jsme byli. Na koncert se chystám, určitě se přijdu podívat.

Neměla jste manžela během lockdownu plné zuby proto, že jste byli téměř neustále společně doma?

Myslím, že tím si během uplynulého období prošli všichni. Ano, také jsme měli ponorku a krizi. Ale věřím, že co má přetrvat, přetrvá. Byla to velká zkouška, kterou jsme si osobně prošli. Zatím jsme pořád spolu. Jsme manželé. Stejně jako každý jiný však máme občas ve vztahu určité vlny a určité fáze. Řekla bych, že jsme zkrátka normální zdravý pár.

Existuje nějaký rozhovor z posledních let, během kterého se vás nikdo nezeptal, zda plánujete děti?

To je samozřejmě velmi častá otázka. Já si rodinu určitě přeji a plánuji ji. Měla bych ji ráda třeba i velmi brzy. Ale jsou věci, které nejsou jen na nás.

Kromě toho, že jste módní ikonou, rozhodla jste se módu také sama produkovat…

Je pravda, že letošní rok je pro mě v tomto zlomový. Rozjíždím vlastní značku Iconic. Vždycky jsem si přála mít svůj vlastní brand a rozšiřovat kolekci postupně o další kousky. Chystám vlastní kolekci oblečení, kterou jsem navrhla. Na podzim ji budeme v zahraničí fotit. Připravila jsem také svou kolekci čokoládové terapie Chocholate Therapy by Tatiana, k tomu do kolekce vznikla i výběrová edice výborné brazilské kávy a krásná luxusní vonná svíčka.

Vydala jste také motivační knížku. Pro koho je určená?

Kniha má přes sto devadesát stran a je psaná životem a zkušenostmi. Jsou tam mimo jiné mé zážitky z dětství, cest i práce. Není to rozhodně žádný návod na lepší život. Ale je psaná lehkým perem a myslím, že místy i docela vtipná. Vycházela jsem ze svých zápisků a deníků, které si vedu už od dětství. Za těch třiatřicet let už bylo o čem psát. Věřím, že každý si z toho odnese to, co potřebuje. Knížka se zatím líbí, mám z toho velkou radost a hřeje mě to u srdce.

Co vás u podobných projektů nejvíc inspiruje?

Asi můj vlastní život. Jsem za něj moc vděčná. Jsou to všechno velmi osobní projekty. Celá tato kolekce vlastně vznikla v době mého patnáctého výročí vítězství na světové soutěži krásy Miss World. Využila jsem karanténu a lockdowny, které nás zavřely doma, pro vznik něčeho hezkého a trvalého. Věřím, že to potěší spoustu dalších lidí, kteří mi fandí a mají mě rádi.

Je vám inspirací také váš manžel Ondřej Gregor Brzobohatý? Konzultujete spolu i práci?

Jistě, konzultuji s ním úplně všechno. Obrovsky mi pomohl s knížkou a sám je pro mě velkou inspirací. Stejně jako moje rodina a přátelé. Sdílím v knize všechny zásadní situace, které jsem v životě prožila. Včetně zlomového momentu na Miss World, díky kterému mi začala úžasná kariéra. Jsem za to vděčná.