K současnému babyboomu se nepřidám, říká Taťána Gregor Brzobohatá

„Po návratu z izolace začínám znovu fotit, znovu se začínají realizovat produkce, focení i natáčení. Nedávno jsem natáčela na Staroměstské radnici, fotili jsme v centru Prahy a čeká mě další kampaň pro jednu přírodní biokosmetiku a další zakázky. Naskočila jsem do toho rychle, jsem za to ráda, člověk si toho teď i víc váží a užívá si to,“ říká Taťána Gregor Brzobohatá v rozhovoru pro pořad Showtime.



Modelka prozradila, že musela jako mnoho žen shazovat nabraná „karanténní kila“, ale naštěstí prý začala včas. „Chodím běhat a se svou trenérkou trénujeme denně venku. Je to fajn, člověk má motivaci jít každé ráno ven a být na čerstvém vzduchu. Neberu to jako povinnost, ale spíš relax. Ten úbytek na váze je pak taková přidaná hodnota,“ pochvaluje si Gregor Brzobohatá.

Ta v rozhovoru také prozradila, že k současnému babyboomu se prý zatím nepřidá. „Asi ještě ne, ještě to chvíli vydržím,“ říká se smíchem.

Být společně čtyřiadvacet hodin denně a sedm dní v týdnu prý zvládli manželé bez problémů. „Milujeme spolu tloustnout a milujeme spolu následně zase hubnout. Když jsem někdy cítila, že se blíží nějaký přetlak, šla jsem si zaběhat do lesa a vyčistit hlavu a Ondřej šel vařit. Musím říct, že nám toto období prospělo. Bylo to hezké a příjemné vstávat každý den v klidu s tím, co si asi dnes uděláme k obědu a jaký film si pustíme,“ dodává spokojeně modelka.