ANKETA: Vyberte nejkrásnější nevěstu roku 2019 z řad celebrit

Romantika na Mallorce



Letos se oženil i španělský tenista Rafael Nadal (33). Po čtrnáctileté známosti vstoupil devatenáctinásobný grandslamový šampion do manželství s přítelkyní, pojišťovací agentkou Maríou Franciscou Perellóovou (31). Své ano si řekli v polovině října na ostrově Mallorca.



Rafael Nadal a María Francisca Perellóová

Svatba v Yorské katedrále



Také britská zpěvačka Ellie Gouldingová (32), kterou proslavil například hit Love Me Like You Do ze soundtracku k filmu Padesát odstínů šedi, se letos vdala. Vzala si o pět let mladšího obchodníka s uměním Caspara Joplinga (27). Svatby v Yorské katedrále se zúčastnilo mnoho celebrit, nechyběla ani zpěvačka Katy Perry a její snoubenec, herec Orlando Bloom.



Ellie Gouldingová a Jasper Jopling

Luxus a celebrity



Rok poté, co se zpěvák Justin Bieber (25) a modelka Hailey Baldwinová (23) vzali v New Yorku na úřadě, uspořádali druhou svatbu pro rodinu a přátele. Pro tu si vybrali luxusní pětihvězdičkový resort v Jižní Karolíně. Mezi svatebními hosty nechyběla ani modelka a hvězda reality show Kendall Jennerová.



Justin Bieber a Hailey Baldwinová

Svatba hvězd sociálních sítí

Letos se oženil také slavný švédský youtuber s přezdívkou PewDiePie, vlastním jménem Felix Kjellberg (30). V Londýně si vzal svou dlouholetou přítelkyni, italskou influencerku Marziu Bisogninovou (27). Radostnou novinu oznámili manželé jak jinak než na sociálních sítích.



Felix Kjellberg a Marzia Bisogninová

Topmodelka a její o šestnáct let mladší muzikant

Topmodelka Heidi Klumová (46) a kytarista skupiny Tokio Hotel Tom Kaulitz (30) si užili velkolepou svatební party na italském ostrově Capri. Modelka a hudebník se poprvé vzali už v únoru. Počátkem srpna si řekli své ano podruhé, tentokrát na luxusní jachtě. Obřad vedl Kaulitzův bratr Bill, jenž je hudebníkovým dvojčetem.



Heidi Klumová a Tom Kaulitz

Moravská veselka ve stodole



Moderátorka Sandra Parmová (33) řekla své ano snoubenci Pavlu Pospíšilovi. Svatba se konala na jižní Moravě ve stodole Suška poblíž Znojma.



Sandra Parmová a Pavel Pospíšil

Obřad za přítomnosti královny

Kaple svatého Jiří na hradě Windsor letos opět hostila královskou stavbu. Před rokem se tu oženil princ Harry a na podzim se zde vdávala jeho sestřenice, princezna Eugenie. Královská rodina se spolu s Alžbětou II. dostavila i na svatbu lady Gabriely Windsorové (38) a finančníka Thomase Kingstona.



Lady Gabriella Windsorová a Thomas Kingston

ANKETA: Hlasujte, která z nevěst se vám nejvíce líbí. Je možno vybrat více variant. celkem hlasů: 23

María Francisca Perellóová 8 Ellie Gouldingová 0 Hailey Baldwinová 3 Marzia Bisogninová 3 Heidi Klumová 0 Sandra Parmová 1 Gabriela Windsorová 8 Upozornění zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.