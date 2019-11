Sex mám dvakrát denně jako zamlada, chlubí se Suzanne Somersová

Hvězda seriálu Krok za krokem se pro preparát PT-141 nadchla a s mužem ho užívájí od června letošního roku, kdy ho americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil.

„Je mi teď, jako když je člověk mladší a má na to chuť prostě pořád. Používám sexuální stimulant působící na mozek,“ přiznala herečka v rozhovoru pro The Daily Mail.

Bremelanotid (PT-141) prodávaný pod názvem Vyleesi byl schválen k léčbě sníženého libida u žen. Působí však i na muže. Je to peptidový řetězec (tedy kratší verze bílkoviny), který stimuluje melanokortinové receptory v mozku.

Somersová kromě toho užívá také rostlinné přípravky působící podobně jako estrogeny, tedy takzvané fytoestrogeny. Ty mají nahrazovat tělu vlastní estrogen, jehož hladina po menopauze v těle ženy výrazně klesá.

„Funguje to vlastně na muže i ženy, není to žádný lék. Je to stimulant, dráždí to část mozku tak, že říká: Hej, mám na to chuť! Není to úžasné? A není to lék, miluju to,“ dodala Somersová.

Podle odborníků se přípravek nemá užívat více než jednou za čtyřiadvacet hodin a maximálně osmkrát do měsíce. Podává se injekčně do zadnice či stehna. Je primárně určen ženám před menopauzou, které přijdou o libido, ale nejde o zdravotní, psychický či vztahový problém.. Lék není určen mužům, ačkoli některé studie naznačují, že pomáhá také při určité formě poruchy erekce.