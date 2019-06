Lituji, že jsem nikdy neměla vlastní děti, přiznala Susan Boyle

„Když se věci trochu uklidní, ráda bych se zapojila do pěstounství. Je mi osmapadesát, takže bych mohla zaopatřit rodinu. Mám pěkný dům, proč ho nesdílet?“ řekla v rozhovoru s moderátorem Danem Woottonem finalistka souteže Británie má talent z roku 2009.

„Miluju děti. Nikdy jsem neměla vlastní, toho nejvíce lituji, ale děti mám ráda. S dětmi je velká zábava. Jsem šťastná. Miluju každou minutu, miluju život,“ dodala Boyle, která před třemi lety uvažovala také o adopci. Bála se ale, že dítě by nepřijala její kočka.

Zpěvačka svou kariéru rozběhla teprve před deseti lety po účasti v talentové soutěži. Přiznala, že na prvním rande byla až ve svých 53 letech.

V roce 2012 jí diagnostikovali Aspergerův syndrom. Kvůli poruše sociálního chování měla problém vyrovnat se se slávou a často nezvládala emoce. Na veřejnosti dostávala hysterické záchvaty. Zažili to lidé v rychlém občerstvení, kde zpěvačka nevydržela čekání ve frontě a rozkřičela se na všechny okolo. Poznali to také cestující při letu do Austrálie, které během noci několikrát probudila a hádala se s posádkou.

Nyní je už na tom zpěvačka podstatně lépe a nebojí se mluvit o psychických potížích. „Před lety to bylo stigma, ale nyní se o tom ví více, existuje spousta odborných studií. Když se o tom mluví, je to všechno mnohem snazší,“ uvedla pro list The Sun.