Pavlína Pořízková (56)

První česká topmodelka Pavlína Pořízková na Instagramu ráda dokazuje, že věk nic neznamená. Na jedné z posledních fotografií, kterými pravidelně těší své příznivce, se ukázala zcela nahá. Při výletu do Říma se vyfotila v koupelně hotelového pokoje a překvapila postavou, kterou by mohla konkurovat mnoha o dost mladším ženám. „Nudila jsem se a tak to vedlo k oslavě narcisismu, nahé selfie fotce,“ napsala k odvážnému snímku Pořízková.