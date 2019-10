Stifler z Prciček se tajně oženil. V Las Vegas si vzal designérku

„Ano, s někým chodím, je to úžasná žena. Jsem teď ve vztahu konečně opravdu šťastný,“ svěřil se Scott v jednom z nedávných rozhovorů.

Soukromí si však herec i jeho manželka pečlivě chrání, a tak se na veřejnost nedostaly svatební fotografie z Las Vegas ani oficiální společné snímky novomanželů.

Zakladatelka značky Twofold LA designérka Olivia Martinová Korenbergová si po svatbě na neveřejném instagramovém účtu změnila jméno na Olivii Martinovou Scottovou.

Herec si privátní život střeží dlouhodobě, o známém sukničkáři z Prciček je tak co se týká bývalých partnerek známo jen to, že v roce 2012 byl zasnouben s modelkou značky Victoria’s Secret Lindsay Frimodtovou (38). Rok poté se však rozešli.

Seann William Scott se do srdcí diváků navždy zapsal jako Steve Stifler neboli Stifmeister. „Vzpomínám si na ten pocit, když nás po premiéře filmu na ulici přepadla banda nadšených dětí žadonících o podpis. Byl jsem z toho v šoku! Zahrát si v komedii, jako byla tato, byla práce snů. Nikdy by mě však nenapadlo, jak moc si lidé zamilují naše postavy. Prcičky byly ve své době tématem číslo jedna. Bylo to neskutečné,“ řekl herec letos v létě v pořadu Entertainment Tonight.



Foto: Olivia Korenbergová - na snímku vlevo: