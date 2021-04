Experiment nevyšel. I Štěpánka a Pavel ze Svatby na první pohled se rozešli

„Strávili jsme spolu nějaký čas, vše bylo hezké, ale teď jdeme od sebe a zůstáváme jako kamarádi,“ napsali Štěpánka Hadenová a Pavel Dlesk na sociálních sítích.



„Každý máme různé pohledy a názory na život. Zůstaneme spolu jako kamarádi, budeme se dál vídat... Ale bude to na bázi přátelství,“ doplnila jedna z nevěst reality show Svatba na první pohled.

Hadenová dodala v reakci na mnoho komentářů jejich sledujících, že až do rozchodu s Dlaskem opravdu tvořili zamilovaný pár se vším všudy a jen na kameru žádný z nich rozhodně nic nehrál.

„Nehádali jsme se, to ne. Plánovali jsme, co bude s rodinou, přece jen já jsem starší, ona mladší. Rozhodli jsme se nakonec náš vztah ukončit,“ popsal Pavel Dlesk v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Zůstáváme v kontaktu. Štěpánka mi nedávno volala a přála mi k narozeninám, tak mě to až překvapilo. Občas volá, když nemá co dělat, že chce jen pozdravit, to je od ní hezké,“ dodal.

Experiment, při kterém se partneři vidí poprvé až na své vlastní svatbě, tak skončil fiaskem pro všech osm nešťastníků první řady této reality show. Všechny čtyři páry se nakonec rozešly s tím, že partneři si nejsou souzeni, nerozumí si nebo se fyzicky nepřitahují.



Zubní sestra Natália Mykytenko ukončila vztah s podnikatelem a fotografem Františkem Gebrem. Její novou láskou byl poté na čas politik Marek Hrvol, který je náměstkem primátora města Most.

Natálii oslovil na Instagramu. I tento vztah je již minulostí. Účastnice reality show se počátkem roku rozhodla pro radikální krok. Chtěla si splnit sen, který měla od svých osmnácti let, a nechala si pomocí plastické chirurgie udělat větší a výraznější prsa.



Fitness trenér René Vrábel a Petra Malíková také neskončili ve šťastném vztahu. Učitelka z mateřské školy byla od prvního okamžiku věčně s něčím nespokojená. Manžel jí neseděl už od pohledu, poté jí začalo vadit i jeho dvoření, drobné dárečky, kytky a akční povaha. Nyní chodí Malíková se starším partnerem Milošem, o čemž pravidelně informuje své sledující na sociálních sítích. Vrábel je zatím single.

Lásku nenašli ve Svatbě na první pohled ani blondýnka Simona Míková a Radek Stöber. Brand manažerku tehdejší kurýr fyzicky nepřitahoval. Hned po svatbě potvrdila, že na ulici by si ho na první pohled nevybrala a později mu řekla do očí, že se jí vážně nelíbí jeho zuby.

Sám Radek hned po prvním setkání konstatoval, že nevěsta je pravděpodobně trochu mimo „jeho ligu“. Simona se momentálně věnuje sama sobě, cvičí a pracuje na své postavě, Radek se na Instagramu pochlubil mladší blond partnerkou Klárou.