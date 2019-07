Špátová se v tichosti vdala, vzala si o 35 let staršího otce své dcery

Nedávné tiskové konference České televize se režisérka účastnila již pod jménem Olga Malířová Špátová. Dceru dokumentaristky Olgy Sommerové (69) prozradil také snubní prstýnek.



„Jsem pyšný na to, že jsem ji dostal pod čepec. Brali jsme se letos 11. května,“ potvrdil pro Blesk.cz její manžel, o pětatřicet let starší kameraman Jan Malíř. Ten byl již jednou ženatý, v roce 1996 si vzal režisérku Uršulu König-Malíř. Pětadvacet let byl také partnerem herečky Marty Vančurové (70), s níž má syna Jana (40).

„Na pověry já nedám. Poprvé jsem se ženil rovněž v květnu a bylo to šťastné manželství,“ dodal Malíř, který nevěří řečem o tom, že svatba v květnu není pro vztah právě ideální. S manželkou Olgou představil kameraman na tiskové konferenci dokument o zpěvákovi Karlovi Gottovi (80), který letos společně dotočili.

Před Janem Malířem byla blízkou přítelkyní Olgy Špátové zpěvačka Aneta Langerová. S tou jsou si prý stále velmi blízké a režisérka by jí přála, aby se také jednou stala matkou.

„Myslím, že ona jednou bude skvělou mámou. Všichni vědí, jak se chová a o čem zpívá. Aneta je jedním z mých nejbližších lidí. Je to vzácný člověk a já jsem nesmírně ráda, že jsem s ní mohla ve svém životě být. Pravda je, že ve svém životě zažívám netradiční vztahy. Pro mě je důležité, aby se ti dva měli opravdu rádi. A je mi jedno, jestli je ten muž výrazně starší, nebo jestli je to v mém případě žena, kterou jsem měla a mám velmi ráda,“ svěřila se kdysi Špátová v rozhovoru pro Expres.cz.

„Dlouho jsem si říkala, jestli se dítěte vůbec někdy dočkám. Jsem za ten zázrak vděčná. Důležité je, že je dcera zdravá, to je velký dar. A také to, že vznikla z lásky,“ řekla po narození dcery Olgy režisérka.