Snowboardistka Šárka Pančochová se vdala. V horách si vzala přítelkyni

„Loňský rok byl šílený a bude ještě bláznivější! Nemohu se dočkat, až strávím zbytek života se svou nejlepší přítelkyní a budu tento společný život sdílet navždy,“ napsala Pančochová na Instagramu ke svatebním fotkám.

Zatímco Lareeová zvolila krátké bílé šaty, Pančochová měla bílé kalhoty a bílý top. Obě nevěsty byly bosé. Obřad měly v přírodě u městečka Leavenworth v americkém státě Washington a na jedné z fotek je vidět, jak se na kopci na nimi prochází medvěd.

Američanka Kaileen Lareeová byla dříve vdaná a s bývalým manželem má dceru, která na svatbě nechyběla také.

Šárka Pančochová poprvé otevřeně promluvila o své sexuální orientaci na jaře 2017. V rozhovoru pro web Outsports.com přiznala, že ji více přitahují ženy.

„Nemám co schovávat. Diskuze nečtu, neregistrovala jsem, co kdo říkal a psal. Ale měla jsem většinou kladné ohlasy, jsme přece ve 21. století, není to žádný big deal. Rodiče to věděli delší dobu, měla jsem přítelkyni-snowboardistku asi tři roky, jenom babička byla trochu rozhozená,“ řekla Pančochová ke svému coming outu v dubnu 2017, kdy byla hostem pořadu Rozstřel na iDNES.tv.

Kaileen Lareeovou, která má také blízko ke sportu a baví ji wakesurfing a skateboard, požádala česká snowboardistka o ruku předloni v červenci na nejvyšší hoře amerického státu Oregon s názvem Mount Hood.

„S každým dalším dnem jsem díky ní a její štědrosti a laskavosti lepším člověkem. Moc ji miluji a přeji si strávit s ní zbytek svého života,“ napsala tenkrát Pančochová.