Sešívaná láska. Gólman Slavie Kolář a Tvrdíkova dcera tvoří pár

Znají se již několik let, láska však propukla naplno až nedávno. Ondřej Kolář a Jana Tvrdíková tvoří pár přes měsíc. „První krok jsem udělal já, když jsem Janču pozval na kafe. Od té doby jsme se začali vídat více. Neumím ani říct, při jaké příležitosti přeskočila jiskra,” řekl pro Blesk Kolář.

Co na to spoluhráči v kabině? „Řekl jsem to klukům sám. Vtípky na to samozřejmě jsou, je to neobvyklá situace. Ale jsme šťastní, to je nejdůležitější,“ prohlásil.



Oba byli nervózní, jak na jejich vztah bude reagovat slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Nakonec šla s pravdou ven jeho dcera. „Šla jsem se přiznat. Je fakt, že jsem z taťkovy reakce měla trochu obavy. Nejdřív tomu nechtěl věřit, pak se smál. S chutí mi připomněl můj starší rozhovor, v němž jsem řekla, že nebudu randit s fotbalisty,“ řekla brunetka.



Brankář Slavie může na své milé oči nechat. A není divu. Rozkošná Jana, která 20. prosince oslaví 20. narozeniny, je světovou vítězkou prestižní soutěže Elite Model Look 2016, za sebou má řadu přehlídek, obráží mola pro módní giganty jako Chanel nebo Versace.



„Táta už si na mou práci modelky zvykl. I když je pravda, že má občas různé poznámky typu ‚Zůstaň raději doma a jdi do školy‘. Ale vím, že je zároveň rád, že to, co dělám, mě naplňuje a baví,“ říká Jana Tvrdíková.



V únoru byla ozdobou maturitního plesu na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů, kde v květnu odmaturovala. Nyní studuje na Vysoké škole finanční a správní. Vždy si najde čas na Slavii. V létě překvapila své rodiče, když se zapojila do focení kolekce nových dresů Slavie. Možná právě tehdy přeskočila mezi ní a brankářem Slavie jiskra.

Ještě nedávno totiž byli oba zadaní. Tvrdíková chodila s Filipem Jeřábkem, trenérem přípravky Slavie a hráčem plážového fotbalu. Kolář měl po svém boku volejbalistku Dukly Liberec Annu Šotkovskou.



Slávistický brankář Ondřej Kolář.

Kolář sice pochází z Liberce, část dětství však strávil i ve francouzském Cannes, kde hrál jeho otec volejbal. Nechybělo moc a právě ve Francii mohl nyní hrát. Před rokem se o něj zajímalo Nice, ale slávistický šéf Tvrdík řekl ne. Vyplatilo se. Kolář se stal nejlepším hráčem loňské sezony a pomohl Slavii k mistrovskému titulu. V 31 zápasech vychytal 23 čistých kont, čímž překonal ligový rekord, který drželi Petr Čech a Zdeněk Jánoš (oba 17 čistých kont).



Klíčová postava Slavie, reprezentant. Pro zahraniční zájemce je Kolář hodně lákavé zboží. „Zahraničí bych si rád zkusil, je to můj sen,” říká. Bude se stěhovat již tuto zimu, nebo snad v létě? Ať už to bude kamkoli, jistě ho bude doprovázet i půvabná Jana.