Shopaholic Nicol oznámila rozchod s režisérem po čtyřletém vztahu

„S Kubou už nějaký čas netvoříme pár. A než tady začnou vznikat konspirační teorie o tom, kam Kuba zmizel, shodli jsme se, že bude lepší to sdílet,“ napsala Nikola Čechová na Instagram ke společné fotografii s Jakubem Mahdalem.

„Mohla bych tady vypisovat dlouhé slohy o tom, jak nám bylo ty čtyři roky krásně, co jsme si předali, jak se máme rádi a co pro sebe znamenáme. To my ale všechno víme a řekli jsme si to sami spolu z očí do očí,“ pokračuje moderátorka Snídaně s Novou.

„Byl to opravdový a láskyplný vztah. Nerozešli jsme se v hádce, rozbitých talířích a nadávkách. Ale v klidu, jako lidi, co se mají rádi, respektují se, jen jim to už jednoduše v některých věcech neklape. Je nám to oběma líto, ale tak to v životě prostě chodí. Fotka je ze společné dovolené, kde už jsme pár netvořili, ale přesto jsme si ji užili,“ dodala Čechová.

Rozchod potvrdil na svém profilu i režisér Jakub Mahdal. „Už s Niky netvoříme pár. Děkuji za všechny hezké chvíle a milion zážitků. Máme se stále rádi, jen pokračujeme každý svou cestou,“ napsal.

Nikola Čechová je známá nejen v internetovém prostředí. Pod přezdívkou Shopaholic Nicol se stala jednou z nejsledovanějších českých žen na Instagramu i portálu YouTube a řadí se mezi vlivné influencerky. Jen na Instagramu ji sleduje přes 731 tisíc lidí. Moderátorské zkušenosti má i z hudební televize Óčko.



Čechová začínala po vysoké škole v marketingu a natáčení videí měla jako vedlejší činnost. Točila nejprve dívčí videa, posléze začala vytvářet videa o životním stylu. V roce 2015 se stala Blogerkou roku, rok poté získala hlavní cenu v kategorii Videoblogerka roku.

Režisér, kameraman a kytarista skupiny Sebastian Jakub „Mahdies“ Mahdal založil svou první kapelu ve třinácti letech. Vystudoval v Praze multimediální a propagační tvorbu, absolvoval filmovou školu v Písku, kde tři roky studoval obor kamera. Věnuje se převážně natáčení hudebních videoklipů a reklam.

19. září 2017