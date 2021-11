Zůstaneme přáteli, oznámily rozchod idoly náctiletých Mendes a Cabello

„Čau lidi, rozhodli jsme se ukončit náš romantický vztah. Naše láska jednoho k druhému jako k člověku je ale nyní silnější, než kdy dříve. Náš vztah jsme začali jako nejlepší přátelé a v tom budeme nyní pokračovat. Vážíme si vaší podpory,“ napsali Shawn Mendes (23) a Camila Cabello (24) v oznámení, které každý zvlášť zveřejnili na svých Instagram Stories.

Kanadský zpěvák a rodačka z kubánské Havany spolu chodili dva roky. Oba patří mezi největší popové hvězdy současnosti. Poprvé hudebně spolupracovali v roce 2015 na začátku svých hudebních kariér, kdy se spojili v duetu I Know What You Did Last Summer. Před dvěma lety pak celosvětově zabodoval jejich společný hit Señorita. Videoklip k písni měl tehdy za necelý týden na YouTubu přes sto milionů zhlédnutí. Od července 2019 do současnosti má video už přes 1,3 miliardy zhlédnutí.

V jednom z nedávných rozhovorů, který vyšel v magazínu Glamour, se Camila Cabello svěřila s tím, že s Shawnem Mendesem navštěvují společně terapeuta a snaží se intenzivně pracovat na zlepšení jejich vztahu.

Kanadský zpěvák bojuje od puberty s úzkostmi a depresemi. V červenci rodák z Toronta v rozhovoru pro magazín Wonderland přiznal, že v posledním roce intenzivně navštěvuje psychologa.

Foto: Poslední společná fotka na Instagramu je z 1. listopadu:

„K psychologovi chodím dvakrát týdně. Někdy mám pocit, že nevím, co chci vlastně říct. Terapií je pro někoho poslech hudby, běh, večeře s přáteli, zkrátka něco, co na čas odpoutá vaši pozornost a pomůže vám léčit duši. Záleží jen na vás, co je zrovna pro vás terapií,“ vysvětluje Mendes.

„Já jsem se vědomě rozhodl více se otevřít mým blízkým. V poslední době jsem se totiž před všemi uzavíral. Myslel jsem, že mi to pomůže bojovat s mými problémy. Ale pak mi došlo, že jediný způsob, jak s tím bojovat, je úplně se otevřít a nechat ostatní vstoupit do svého života,“ dodal.



VIDEO: Shawn Mendes a Camila Cabello – Señorita: