Donutili mě ukázat odhalený rozkrok, říká o slavné scéně Sharon Stone

Sharon Stone uvedla, že režisér Paul Verhoeven ji donutil natočit scénu bez spodního prádla. S týmem jí tvrdili, že bílé kalhotky odrážejí světlo. Zároveň ji ujišťovali, že její vaginu nebude v záběru vidět.

„Poté, co jsme natočili Základní instinkt, mě zavolali na projekci. Nebyla jsem tam sama s režisérem, jak by se čekalo, ale místnost byla plná agentů a právníků, kteří podle mě neměli vůbec co do činění s projektem,“ vzpomíná herečka.

„Tehdy jsem viděla poprvé scénu s mou vaginou. Bylo to dlouho poté, kdy mi při natáčení říkali: Není nic vidět, musíš si sundat kalhotky, protože ta bílá odráží světlo, takže víme, že je máš!“ tvrdila Stone v rozhovoru pro magazín Vanity Fair.

Režisér Paul Verhoeven však tuhle verzi příběhu v minulosti již několikrát odmítl. „Sharon lže. Každá herečka ví, co uvidí, když ji požádáte, aby si sundala kalhotky, a namíříte tam kameru,“ uvedl režisér před čtyřmi roky v rozhovoru pro ICON.

Michael Douglas a Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)

„Byla jsem tam já a moje intimní partie. Musela jsem se rozhodnout. Šla jsem do promítací místnosti a dala Paulovi facku. Odešla jsem do auta a zavolala svému právníkovi Martymu Singerovi. Měla jsem několik možností. Tak jsem nad tím přemýšlela a přemýšlela a rozhodla se nechat to ve filmu. Proč? Bylo to správné pro film a pro tu scénu a konec konců jsem to přece udělala,“ přiznává.

Stone také odhalila, že si režisér nedokázal zapamatovat její jméno a místo Sharon jí říkal Karren. A také to, že jí producent snímku doporučil, aby se vyspala s Michaelem Douglasem, protože prý bude jiskření mezi nimi před kamerou realističtější.