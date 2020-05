Sex před svatbou může zkomplikovat život a vztahy, myslí si Justin Bieber

„Kdybych mohl vrátit čas, měl bych první sex až po svatbě. Sex před svatbou může totiž dost zkomplikovat život a vztahy. Vím, o čem mluvím, protože jsem si tím s manželkou prošel. Bylo to poměrně bolestné,“ odpověděl Justin Bieber na otázku, čeho ve svém životě nejvíce lituje ve videu ze série The Biebers on Watch, která je k vidění na zpěvákově Facebooku.

„Vím, že to zní bláznivě, ale vím ze svých zkušeností, že náhodný sex s kýmkoliv, kdo je právě po ruce, je pro člověka ve výsledku dost matoucí,“ svěřil se Bieber.

Jeho manželka Hailey, která měla románek například se zpěvákem Shawnem Mendesem či raperem Drakem, si prý není jistá, zda by něco ve své sexuální minulosti udělala jinak, ale postoj svého manžela chápe. „Rozumím tomu, že když s někým spíte, můžete si k němu hlavně v případě žen utvořit silné citové pouto a můžete být v takových vztazích dost zmatení,“ míní modelka.

Justin Bieber a Hailey Baldwinová se zasnoubili v roce 2018, vzali se na podzim téhož roku na radnici v New Yorku. O rok později byla druhá svatba v Jižní Karolíně za přítomnosti rodiny a přátel.

Zpěvák a modelka se znají již od dětství, vždy prý pro sebe měli navzájem slabost. Před Hailey Baldwinovou měl zpěvák v životě jen několik vážných vztahů. Mezi jeho nejznámější partnerky patří bývalý Disney hvězdička a zpěvačka Selena Gomezová, se kterou se během několika let opakovaně rozcházeli a znovu dávali dohromady.



Důvodem rozchodů měla být údajně zpěvákova nevěra, Bieber v jednom z rozhovorů zmínil, že jako celosvětový teenage idol spal od svých patnácti let již se stovkami fanynek.