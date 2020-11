Nechci, aby se partner díval na moje milostné scény, říká Sandra Nováková

Mezi postavami Sandry Novákové a Jana Nedbala alias doktorkou Sašou Růžičkovou a zdravotním bratrem Lukášem Hartmanem to jiskří od jejich prvního setkání. Svádění dosud připomínalo spíš hru na kočku a myš. Nyní konečně dají průchod svým citům i vzájemné přitažlivosti.

Zatímco diváci milostné scény zbožňují, herci je v oblibě moc nemají. Sandra Nováková má situaci ztíženou o fakt, že režisérem seriálu Sestřičky je její partner Vojtěch Moravec. Přestože jsou zvyklí seriál ze zájmu sledovat, tentokrát tomu bude jinak.

„Dneska řeknu Vojtovi, aby šel večer někam ven. Nebudeme se na to společně dívat, rozhodně ne,“ říká Sandra Nováková, která se svěřila s tím, jak se jí natáčelo. „Tenhle díl Vojta naštěstí nerežíroval. Ale kdyby to tak bylo, zvládli bychom to. Museli bychom se od toho oprostit a nemyslet na to. Nejsem to já, je to role. A Vojta je profesionál. Ve filmu Matky mám velkou líbačku s Vaškem Neužilem a tu Vojta dokonce vrátil, protože ji chtěl natočit víckrát i z bližších úhlů.“

Křtem ohněm si v tomto dílu prošla i herečka Natálie Halouzková, pro kterou byla milostná scéna vůbec první. Svoje seriálové „poprvé“ si odbyla s kolegou Ondřejem Krausem, s nímž se poznala jen pár minut před akcí.

„Byl to náš první natáčecí den s Ondrou, předtím jsme se vůbec neznali. Sotva jsme se seznámili, už jsme spolu byli na gauči,“ směje se Natálie Halouzková, která v roli zdravotní sestřičky Katky stále hledá toho pravého. Jestli je tím pravým Ondřej Kraus alias záchranář Jakub, se teprve uvidí.

Natálie Halouzková v seriálu Krejzovi (2018)

Herečka prozradila, že na natáčení jen tak nezapomene. „Nebyla to sice nejpříjemnější scéna, jakou jsem kdy točila, ale nebylo to tak hrozné, jak jsem předpokládala. Víc než my si ji užili kolegové Míša Tomešová a Petr Ryšavý, kteří natáčení sledovali v maskérně z obrazovky a evidentně se dobře bavili. Jedli u toho popcorn, natáčeli nás na mobil a měli z toho legraci. Naštěstí jsem to v tu chvíli nevěděla,“ vypráví.

S odhalováním už má jisté zkušenosti, diváci ji v prádle mohli vidět v primáckém seriálu Krejzovi. „Je to součást práce, není to asi nejpřirozenější věc promenádovat se před dvaceti lidmi ze štábu, ale stud musí jít stranou. Nemám naštěstí komplexy ze svého těla, problém mi to nedělá, ale že bych to vyhledávala, to vážně ne,“ přiznala s tím, že i ona pošle svého partnera z dohledu obrazovky. „Já se na to určitě podívám, abych věděla pro příště, ale přítel na to koukat nebude.“

