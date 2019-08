Dokud v Česku nepovolí LGBT sňatky. Pančochová odložila svatbu s přítelkyní

Pančochová svůj příspěvek nejdřív začala tím, že popsala zásnuby, které plánovala delší dobu. Svou přítelkyni požádala o ruku beze slov a Kaileen byla překvapená.

„Až mě to vyděsilo. Byla jsem z toho celá zmatená,“ prozradila Američanka, která byla dříve vdaná a s exmanželem má dceru.

„Je to o lásce, soucitu a péči o ostatní. A taky o férovém jednání pro všechny stejně. Zasnoubily jsme se, jak jste mohli vidět. A nyní jsme se rozhodly, že se nevezmeme, dokud nebudou v České republice povoleny sňatky osob stejného pohlaví,“ oznámila snowboardistka, která je se snoubenkou na horách v americkém Oregonu.

„Přijde mi důležité, aby měli všichni stejné podmínky. Nezjednoduším si to tím, že Kaileen je Američanka a můžeme se vzít v Americe. Tady je to legální. V tom případě by to bylo nejsnazší. Ale správná cesta je stát si za tím, co je důležitější. Spojit se dohromady,“ vysvětlila Pančochová jejich rozhodnutí a obě se pak shodly, že nakonec by rády měly svatbu právě v Česku.

Šárka Pančochová promluvila poprvé otevřeně o své sexuální orientaci minulý rok na jaře. V rozhovoru pro web Outsports.com poprvé přiznala, že ji více přitahují ženy.



Návrh zákona o manželství osob stejného pohlaví v Poslanecké sněmovně leží už více než rok. Zatím ho zákonodárci neposlali do druhého čtení. Iniciativa Jsme fér v následujících dnech a týdnech podpoří hlasování ve Sněmovně různými aktivitami.

Například v pondělí 5. srpna budou na Palackého náměstí v Praze na happeningu s názvem Politici a političky (ne)jsou fér herci Martha Issová a Jiří Zeman číst výroky českých politiků a političek o manželství pro všechny. Budou tam také vystavené velkoformátové fotografie.