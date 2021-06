Otec nefungoval, jak by měl. Máma byla na čtyři děti sama, říká Nováková

„Když jsem začala psát příběh matky samoživitelky, vzpomněla jsme si na svoji mámu. My jsme sice měli otce, ale on úplně nefungoval, tak jak by měl. Máma na nás čtyři děti, co se týče výchovy, byla sama. Moc peněz jsme také neměli, proto jsem se do situace filmové Zuzany dokázala vžít,“ uvedla Sandra Nováková.

Herečka se s Vandou Zaplatílkovou podílela na tvorbě scénáře a zároveň hraje postavu Zuzany. Na filmu Matky ovšem pracovala celá rodina Sandry Novákové. Zahrál si v něm malý syn Mikuláš a celý snímek si režijně vzal pod palec hereččin partner Vojtěch Moravec. Nedělali spolu poprvé.

„My spolu chceme být a trávit společně čas. Naopak jsme nervózní, když má každý jinou práci. Nás to baví tak, že jsme spolu napsali další film, který budeme točit v říjnu. Jmenuje se Hádkovi a je to příběh z rodinného prostředí. Mého partnera hraje Jakub Prachař, další pár je Jitka Čvančarová a Hynek Čermák a otce obou kluků si zahraje Ondřej Pavelka,“ prozradila další filmový počin Sandra Nováková.

Vojtěch Moravec se dušoval, že určitě ponorkovou nemocí netrpí. „Čím víc jsme spolu, tím víc se máme rádi. Práci si nosíme z placu i domů. Plaveme v bazénu a pracujeme. Probíráme život a pak to vtiskneme například do Hádků,“ dodal.