Nováková: Když mi Kuba Prachař sahal na prsíčka, tak jsem se styděla

Natáčíte v pražských ateliérech novou komedii Hádkovi. Z čeho jste čerpal?

Je to o rodině, která se nepřetržitě hádá o všem. Takže jsem čerpal ze života! (smích)

Jak moc ambiciózní je točit vlastní film?

Vyžaduje to určitou odvahu, něco napsat, ztvárnit a sám si to více méně zkritizovat a věřit tomu.

Už jste v průběhu psaní tušil, koho byste obsadil do všech rolí?

Když jsme to se Sandrou společně psali, tak jsme měli víceméně jasno. Takže nám už i na tom papíře chodili tito herci, se kterými se tady teď potkáváme.

Sandra Nováková má ve filmu konkrétně jakou roli?

Sandra je Sylva, je to taková… My jí říkáme akvarijní rybička, protože když se vytvoří nějaký problém, okamžitě zapomene na ten předchozí problém, a jakmile přijde nějaký další, tak zapomene na tamten, a takto se jí to děje v celém životě. Než přeplave celé akvárko, tak zapomene, že tam to končilo. Takže může žít v té svojí malé životní krabičce.

Jaké to je dirigovat svou vlastní partnerku před kamerou?

My už jsme se to naučili, protože víceméně osm let spolu točíme. To jsou Sestřičky, Modrý kód, teď 1. misi. Natočili jsme spoustu dalších věcí ještě bokem a toto je náš druhý společný film. Naučili jsme se to a myslím, že nás to baví čím dál víc.

Vojtěch Moravec a Sandra Nováková při natáčení filmu Hádkovi (2021)

Bouřka do toho občas přijde, nepřijde?

Vždycky jsou nějaká tření, ale my už jim umíme předcházet a částečně máme katarzi i tady v tom filmu. (smích) V práci už se rozhodně nehádáme. Vůbec.

Sandro, došlo při psaní scénáře s Vojtou k nějakým konfliktům?

Ehm… Takhle, vlastně došlo nejdříve ke konfliktům a to nás motivovalo napsat ten scénář.

Je to tak, Vojto?

Všechno, co řekne Sandra, je pravda.

Sandro, najdou se v tom filmu někteří vaši známí nebo dokonce členové rodiny?

Ne, ne. O tom mám zakázáno mluvit. (smích)

Tak když to zaobalíme, co konkrétně se snažíte předat divákovi za příběh?

My jsme chtěli diváka hlavně pobavit a věřím tomu, že se nám to snad povede. Je to příběh o rodině, která se pořád hádá. Myslím, že každá česká rodina se v tom trošku najde. Je to o nevyřešených sporech v rodinách. A to setkání vede rodinu k nějaké rozbušce a myslím si, že to takhle v našich rodinách funguje. Chtěli jsme se na to podívat humornou formou, udělat s z toho trošku legraci.

To by to nebyl český film, aby tam nebyl nádech perverznosti, i když neplánované…

(obrátí se na Vojtu) Já o žádné perverznosti v tomto filmu nevím… Ne, je tam jedna taková scéna s trošku poodhaleným zadkem a pak je tam pár záběrů na bradavky. Jinak tam nic není.

Zastydíte se před svým partnerem, když vás režíruje?

Tak když mi pak Kuba Prachař třeba sahá na prsíčka, tak to jsem se taky trošku styděla. Jinak už tam opravdu nic není.

Jinak je to všechno korektní?

Ano.