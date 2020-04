Samantha Fox se zasnoubila s přítelkyní, svatbu odloží kvůli koronaviru

„Sam a Linda jsou spolu šťastné a chtějí strávit zbytek života společně. Jsou zamilované a chtějí, aby to bylo oficiální,“ cituje list The Sun svůj zdroj s tím, že kvůli současné situaci ve světě ale musí jejich svatba počkat.

Samantha Fox a její přítelkyně se daly dohromady po smrti zpěvaččiny dlouholeté partnerky Myry Strattonové, která v roce 2015 zemřela na rakovinu.

Bývalá britská modelka a zpěvačka nový vztah potvrdila předloni. Oznámila, že díky přítelkyni, která pochází z Norska a je svobodnou dvojnásobnou matkou, konečně znovu našla lásku.

„Zamilovala jsem se do další ženy. Někoho jsem před pár měsíci potkala a jsem velmi šťastná,“ naznačovala Samantha Fox nový vztah už v roce 2017.

Samantha Fox byla jednou z nejfotografovanějších žen 80. let. Prosadila se v roce 1986 hitem Touch Me a pak několik let vévodila žebříčkům pop music i oblíbenosti u mužů. O své lesbické orientaci zpěvačka poprvé promluvila v roce 2003, kdy začala chodit se svou manažerkou Myrou Strattonovou.