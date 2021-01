Smith se prohlásil nebinárním jedincem. Přesto chce být matkou dvou dětí

Sam Smith má přesto trochu hokej v binárních pohlavních rolích. Do roku 2027, kdy oslaví pětatřicáté narozeniny, chce být rodičem. Hovoří o sobě však jako o matce. Tedy přijímá typicky binární rodičovskou roli přisuzovanou ženám.



„Chceme mít děti. A chceme si užít všechno kolem toho. Chceme být se svými dětmi a každý den je sledovat, jak rostou. Chceme být máma,“ přiznal Sam deníku the Mirror.

Ačkoli je zatím sám bez partnera, rád by poznal někoho, s kým by mohl tvořit rodičovský pár. Na pohlaví prý nezáleží. „Hodláme do té doby dřít jako kůň a doufáme, že si najdeme přítele. Ale zatím je problém někoho vhodného potkat,“ přiznal držitel Oscara za píseň k bondovce Spectre.

Sám nebo s partnerem by chtěl mít dva potomky. „Rádi bychom měli dvě děti a rádi bychom jim poskytli veškerou oporu a péči,“ svěřil se Sam Smith v rozhovoru pro Amazon Music.

Sam Smith bojuje dlouhodobě s diskriminací a nepochopením. Ve městě Bishop’s Strotford si chce otevřít gay bar. „Bylo by skvělé otevřít si gay klub. Myslíme si, že bychom si otevřeli gay bar ve městě poblíž Cambridge, kde jsme vyrůstali, protože tam žádné takové bary nejsou. Jmenoval by se Crunchy,“ sní Smith.



VIDEO: Sam Smith - Writing’s On The Wall (z bondovky Spectre):