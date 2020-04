Rupert Grint alias Ron Weasley z Harryho Pottera bude poprvé otcem

„Rupert Grint a Georgia Groomová s radostí oznamují, že se těší na své první miminko. Zároveň žádají v tomto čase své okolí o dostatek soukromí,“ řekl mluvčí páru pro časopis Us Weekly.



Představitel Rona Weasleyho z filmů o Harrym Potterovi se již předloni svěřil s tím, že by rád co nejdříve založil vlastní rodinu. Jméno po nejznámější postavě, kterou ztvárnil, však svému synovi nejspíše nedá.

„Jestli bych pojmenoval syna Ron? Je to dost dobré jméno, ale asi ne. Navíc je dost těžké zkombinovat příjmení Grint s jednoslabičným křestním jménem,“ řekl v jednom z rozhovorů. Rupert a jeho přítelkyně Georgia spolu chodí již devátým rokem.

Na herecký vrchol se sympatický zrzek dostal velmi brzy, nemá s tím však problém a bylo by podle něj směšné si myslet, že dokáže zopakovat stejný úspěch. „Vždycky to bude výzva, ale užívám si to. Zábava je hlavně to, snažit se vždy lidi něčím překvapit,“ říká herec, který se kromě práce u filmu a divadla rád věnuje také včelaření.

„Je to dobré pro naše životní prostředí. Možná začnu brzy prodávat i výrobky vlastní značky. Budu vyrábět med a vydělám na tom hned,“ dodal Rupert Grint.



VIDEO: Rupert Grint s partnerkou se těší na svého prvního potomka: