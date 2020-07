Vojtek bude potřetí tatínkem. Těhotenství s manželkou tajili půl roku

Petra Vojtková a Roman Vojtek oznámili na svých instagramových účtech radostnou zprávu, že čekají potomka. „Jsme vděční za vše krásné, co nás potkalo. Být těhotná je úžasný a nepopsatelný pocit,“ říká budoucí maminka Petra Vojtková, známá například svou rolí Jane v muzikálu Tarzan.

Vojtkovi dokázali rostoucí bříško velmi dobře skrýt, termín porodu mají přitom už v listopadu. Zatímco pro Petru Vojtkovou to bude první potomek, Roman už má z předchozího manželství dceru a syna, se kterými se občas mohou fanoušci potkat i na jeho Instagramu. Právě sociální sítě nyní manželé řeší.

„Mám dvě děti, jsou součástí mého života a také mého Instagramu. Myslím, že bych se chtěl i nadále řídit heslem: všeho s mírou,“ odpovídá herec Roman Vojtek na otázku, zda se plánuje chlubit dalším přírůstkem do rodiny i v online světě.

Petra Vojtková je oproti tomu zdrženlivější. „Pro mě je to intimní věc a momentálně bych děťátku ráda zachovala soukromí, co nejdéle to půjde. Ale kdo ví, třeba mi to pak nedá, a nakonec budu Instamáma,“ dodává se smíchem muzikálová herečka.

Sama přiznává, že zatím netuší, co ji čeká, a tak okamžitý návrat na divadelní prkna zatím nepotvrdila. „V divadlech jsou ke mně velkorysí. Jak vedení, tak alternace. Už teď moc všem děkuji za pochopení a pomoc. Hlavně tedy Ivance Korolové, která to bude mít opravdu náročné,“ poděkovala své alternantce v muzikálu Tarzan Petra.

Roman Vojtek a jeho těhotná manželka Petra

Její kolegyně se totiž plánuje vrátit už v září na divadelní prkna, i když rodila teprve minulý měsíc. Přitom právě v tomto představení na obě herečky čekají i náročné scény, kdy se s Tarzanem houpe Jane na liánách vysoko nad jevištěm.

„Petře za celé divadlo přeji hlavně hodně zdraví. Ivana už pomalu začala s kondiční přípravou na roli, která rozhodně není jednoduchá. Všichni tajně doufáme, že naše nejmladší Jane, Klára Jelínková, ještě nějakou dobu nebude mít stejné ambice jako její dvě kolegyně,“ řekl ředitel divadla Hybernia Michal Mückstein.

Zkušený otec Roman Vojtek však počítá s tím, že Petře bude s miminkem pomáhat. Jak ale s nadsázkou dodává, kojit prý neplánuje. „Já budu doma poměrně často. Jsem zvyklý starat se, pomáhat a být vždy po ruce. Mám to štěstí, že si můžu práci přizpůsobit tak, abych se maximálně věnoval dětem. Peťce pomáhat chci, budu a už se na to moc těším,“ zasnil se tatínek. Roman pochází z Valašska, a proto doufá, že svému rodnému kraji přidá dalšího Valacha, nebo Valašku.