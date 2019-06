Sex pořád miluju, ale další děti už nechci, tvrdí Rod Stewart

Nejmladšímu synovi Aidanovi je osm let a Rod Stewart doufá, že se dožije také jeho plnoletosti. Zplodit další dítě nechce, protože by mělo otce ve věku pradědy. „Moje tágo už stojí v koutě, banán odložen na mísu,“ odpověděl Rod Stewart deníku The Sun na otázku, zda plánuje další děti.

S třetí manželkou Penny Lancasterovou má kromě Aidana ještě třináctiletého Alastaira.

Zpěvákově nejstarší dceři Sarah je šestapadesát let. Její matkou je Susannah Boffeyová, do níž se Stewart zamiloval, když byla studentkou umění. Sarah ovšem vychovávali adoptivní rodiče.

S první manželkou Alanou, kterou si vzal v roce 1979 a rozvedli se o pět let později, má zpěvák devětatřicetiletou dceru Kimberley a rok mladšího syna Seana.

Modelka Kelly Embergová je matkou zpěvákovy dcery Ruby, která se narodila v roce 1987.

S druhou manželkou, modelkou Rachel Hunterovou, má zpěvák další dvě děti, sedmadvacetiletou dceru Renée a pětadvacetiletého syna Liama.

Rod Stewart, který je proslulý svými avantýrami a milenkami, také přiznal, že byly doby, kdy ho sex nebavil.

„Sex začal být v jednu chvíli trochu nudný. Na konci osmdesátých a počátku devadesátých let to byly pořád samé modelky. Jedna přijela, druhá odešla. Najednou jsem začal být osamělý. Říkal jsem si, máš všechno, ženy, slávu, děti. Chyběl mi někdo, komu bych byl plně oddaný, takže mě sex začal nudit,“ přiznal rocker deníku The Sun s tím, že všechno změnila až modelka Penny Lancasterová, kteoru si vzal v roce 2007 po osmi letech randění.