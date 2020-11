Až budu chtít s mužem další děti, embrya jsou připravena, říká Ricky Martin

„Někteří lidé si myslí, že jsem blázen. Ale miluji svou velkou rodinu a máme s manželem připraveno ještě několik embryí, která čekají na ten správný čas. Kdy to bude, to nevím. To je vše, co k tomu zatím mohu říci,“ svěřil se Ricky Martin pro web Entertainment Tonight.



„Mému manželovi Jwanovi jde z toho všeho doma momentálně hlava kolem. Jsme v karanténě, takže už trochu vyšiluje. Ale pořád je to ještě v pohodě. Jsem moc šťastný za svou rodinu, jsem na všechny velmi pyšný. Mám opravdu velké štěstí,“ říká zpěvák.

Ricky Martin má dvanáctiletá dvojčata Valentina a Mattea. Rok po svatbě s umělcem Jwanem Yosefem, s nímž začal chodit v roce 2016, zpěvák oznámil narození dcery Lucie. Holčička přišla na svět na Štědrý den 2018. Loni na podzim se narodil syn Renn.

„Dvojčata jdou pomalu do puberty a tak nám začíná ta pravá zábava. A do toho všeho je tu lockdown, takže máme někdy doma všichni trochu ponorku. Ale to k tomu patří. Kluci jsou skvělí, ve škole se jim daří na jedničku a doma jsou v roli ochranářů svých mladších sourozenců,“ chválí syny zpěvák.

„I když je u nás v rodině více zástupců mužského pohlaví, musím říci, že naprosto celou rodinu ovládá naše malá dcerka Lucie. Ještě neumí lusknout prsty, ale stačí, když se na nás usměje nebo na někoho hodí ten svůj pohled, a všichni jí leží u nohou. A to jsou jí teprve dva roky,“ směje se Martin.



Ricky Martin zahájil kariéru s chlapeckou kapelou Menudo, od níž se v devadesátých letech minulého století odtrhl a dal se na sólovou dráhu. První album v angličtině vydal v roce 1999 pod názvem Ricky Martin a byly na něm jeho dva největší hity Livin’ la Vida Loca a She’s All I Ever Had.



V březnu 2010 Martin ukončil léta spekulací ohledně své sexuální orientace. Na blogu se veřejně přihlásil k homosexualitě. „Hrdě prohlašuji, že jsem šťastný homosexuální muž,“ napsal zpěvák. Později tuto informaci potvrdil i jeho mluvčí.