Zemřel manžel Toma Forda. Byli spolu pětatřicet let, vychovávali syna

„Tom Ford s obrovským zármutkem oznamuje, že v neděli v noci nás opustil jeho milovaný manžel Richard Buckley, se kterým žil dlouhých pětatřicet let,“ píše se v oficiálním vyjádření pro média.



Buckley zemřel pokojně přirozenou smrtí v jejich domě v Los Angeles za přítomnosti Toma a syna Jacka.

Šedesátiletý světoznámý módní návrhář a režisér žil s Buckleym od svých pětadvaceti let. Redaktor časopisů New York Magazine, Vanity Fair či Mirabella a šéfredaktor pánské edice Vogue Hommes International se do Forda zamiloval v roce 1986 na jeho módní přehlídce, kde se viděli poprvé.

„Šel jsem na přehlídku a on mě celou dobu pozoroval svýma modrýma očima. Byl jsem lapen. Byla to doslova láska na první pohled,“ popsal Ford v roce 2016 pro magazín People setkání se svým budoucím mužem.

„Měli jsme tři rande a už po čtyřech týdnech jsme spolu začali bydlet. Dostal jsem klíče od jeho apartmánu a od té doby jsme spolu,“ dodal návrhář.



V roce 2012 se narodil syn Alexander John Buckley Ford, zvaný Jack. Partneři se vzali o dva roky později, kdy to umožnily americké zákony. V mnoha rozhovorech oba otevřeně přiznávali, že mají sexuálně volný vztah.



VIDEO: Zemřel Richard Buckley, manžel návrháře Toma Forda: