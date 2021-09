Svatbu jsme odložili. Nic obvykle nejde podle plánu, říká raperka Sharlota

Odložila jste plánovanou svatbu. Už máte nový termín? Nebojíte se, že se zase něco přihodí?

Stát se samozřejmě může úplně cokoliv. Myslím si však, že jsem člověk, co už je zvyklý na to, že se mu často mění plány. Podle plánu nejde obvykle skoro nic. Počítáme, že nějak v příštím roce to, jak se říká, spácháme. Zatím jsme si nedávali žádný deadline ani pevné datum. Začneme to řešit až na začátku příštího roku.

S partnerem Lukášem už jste spolu řadu let. Máte nějaký vlastní recept na lásku?

V dnešní době obecně hodně dominují sociální sítě. Myslím si, že i proto šlo na ústup vnímání člověka jako takového a jeho duše. Hodně lidí se dnes zaměřuje na to, co je na povrchu. Základem pro to najít si vhodného partnera je přestat hledět na povrchní hodnoty a jít do hloubky. Najít si parťáka do života. Toho já mám a jsem za to nejvíc šťastná na světě.

A další důležitý bod ve vztahu?

Tím je určitě komunikace. Jakmile nefunguje komunikace, nemůže to mít nikdy dlouhého trvání. Říkáme si s partnerem vše tak, jak to cítíme, a okamžitě. Tím pádem nevzniká prostor pro konflikty a hádky. Oba stále víme, na čem jsme.

Jste mateřský typ? Plánujete do budoucna i rodinu?

Stoprocentně ano. V rámci lockdownu a jakéhosi zpomalení jsem měla čas si uvědomit, že vlastně odmalička pracuji, už od svých čtrnácti let. Nikdy jsem nezažila období, kdy bych si řekla, že se například jen tak seberu a pojedu na pár dní do Barcelony a podobně. To si myslím, že by mělo rozhodně proběhnout ještě předtím, než přijde miminko, kterému se budu věnovat naplno. Teď si chci užívat a zažít ještě různá dobrodružství. A až pak mít rodinu.

Jste milovnice módy a je o vás známo, že sbíráte boty. Odhadnete, kolik máte doma párů?

Móda je pro mě velký koníček. Nejsou to jen boty. Sbírám i kabelky a sluneční brýle. Je to moje velká vášeň. Co se týká bot, doma mám určitě nejméně tři sta párů.

Často nosíte i paruky. Je to proto, že jste nespokojená s vlastními vlasy? Nebo jde čistě o rychlé změny image?

Vždycky záleží na mé momentální náladě. Někdy si beru paruku proto, abych zahnala chuť experimentovat na svých vlasech s nějakou novou barvou a podobně. Je to hlavně kvůli změně image. Ale někdy i proto, že nemám čas a nechce se mi zabývat se složitějším vlasovým stylingem. Je to pro mě perfektní varianta, jak změnit na chvíli vizáž a zároveň neztrácet čas a opakovaně si neničit vlasy.

Na co se mohou vaši fanoušci těšit v nejbližší době?

Po letošní kolekci oblečení jaro/léto 2021 také na mou podzimní a zimní kolekci. Celý rok jsem se na ni soustředila a pracovala na ní. Jezdíme také samozřejmě vystupovat na koncerty, termíny najdete na mých profilech na sociálních sítích. Jak jsem říkala, kromě toho všeho chci teď hlavně trochu zvolnit a nasát energii toho, co přijde dál. Nechávám tomu volný průběh.