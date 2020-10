Táta je šťastný, oznámil Majk Spirit narození dcery se zvláštním jménem

„Aria Dušička přišla na svět dnes 1. 10. 2020 v 08:18 ráno v Bratislavě. Je zdravá a krásná a váží 3 820 gramů. Máma je v pořádku a táta je šťastný. Nejkrásnější ráno v mém životě,“ napsal novopečený tatínek.

Raper se na otcovství moc těšil, také proto, že všichni jeho kamarádi mají děti, nebo zakládají rodinu.

„Vím, že ještě nevím, co to znamená, ale že to budu určitě cítit jinak, protože každý z těch kámošů říká ‚Však počkej, uvidíš, až se to narodí!‘. Těším se na to a myslím, že jsem na to už úplně připravený a budu si to užívat. Je to hlavně o tom umět trávit čas s dítětem a s rodinou. To je pro mě taková nejvzácnější komodita v tomto světě. Peníze se dají vydělat i nanovo, ale čas je jen jeden,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Slovenský raper Majk Spirit a ukrajinská modelka Maria se znali už od roku 2006, dohromady se však dali až loni po náhodném setkání v Dubaji. Letos v lednu se zasnoubili v Thajsku na ostrově Ko Samui, kde trávili společnou dovolenou a oslavili zde i příchod nového roku.

„Potkali jsme se poprvé už v roce 2006. Pak jsme celé ty roky nebyli v kontaktu. Mezitím jsem napsal skladbu Ženy treba ľúbiť, kde ji zmiňuji. Podruhé jsme se viděli až loni v lednu v Dubaji na párty. Bylo to naprosto náhodné setkání. Já jsem tam byl se svou partnerkou, ona se svým tehdejším partnerem. Přeskočila mezi námi jiskra a za pár dní jsme šli spolu na večeři,“ vzpomínal Michal Dušička na seznámení se svou přítelkyní, kterou si v červenci vzal za ženu.