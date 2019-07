Bilsonová: Budoucí partner musí počítat s tím, že dcera je priorita

„V poslední době jsem se setkala s pár muži a kdykoli jsem zavedla řeč na svou dceru, toto téma zamluvili a nezajímali se o ni. Okamžitě se mi před očima objevila pomyslná červená vlajka a těm mužům jsem dala stopku. Musí si uvědomit, že je pro mě dcera na prvním místě,“ sdělila herečka v podcastu The Viall Fals.

Holčička Briar Rose se Rachel narodila před čtyřmi lety a s Haydenem Christensenem ji mají ve střídavé péči.

Herečka však nevylučuje, že bude mít dceru v budoucnu ve výhradní péči. Proto by její partner měl počítat s tím, že s holčičkou bude trávit spoustu času.

„Je pro mě vším. Neustále o ní mluvím, je to středobod mého vesmíru. Jsem její máma, tak je to snad pochopitelné,“ rozčilovala se s tím, že by děti neměly trpět rozchodem rodičů a už vůbec ne kvůli novým partnerům mámy a táty.

Rachel dceři žádného z partnerů dosud nepředstavila. Chce s ním randit několik měsíců, než si bude jistá, že je ten pravý. Dceři nechce plést hlavu.

„Až si budu stoprocentně jistá, udělám to. Dělám všechno tak, aby jí to neublížilo. Naučila jsem se po jejím narození ovládat emoce a díky ní jsem klidnější,“ doplnila.

Rachel Bilsonová je známá především ze seriálu O.C. a seriálu Doktorka z Dixie. Dále si zahrála ve snímcích New Yorku, miluji Tě! nebo Poslední polibek. V minulosti žila s hercem Adamem Brodym a dceru má s hercem Haydenem Christensenem.