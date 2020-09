Legendárního pornoherce obvinilo ze znásilnění a obtěžování už 17 žen

Ron Jeremy byl v pondělí u soudu v Los Angeles obviněn ze znásilnění a obtěžování dalších třinácti žen, včetně nezletilé dívky. Pornoherec vinu popírá. Tvrdí, že nikdy v životě neměl takový sex, při kterém by ho druhá strana odmítla, či při kterém by sám musel ženy do něčeho nutit.



Hyatt se u soudu objevil dva měsíce poté, co byl v červnu obviněn ze znásilnění tří žen a sexuálního obtěžování jedné další ženy. Ke všem celkem činům mělo dojít v západním Hollywoodu v letech 2004 až 2019.

Pornoherec čelí podle vyjádření losangeleské okresní státní zástupkyně Jackie Laceyové celkem třiadvaceti obviněním od sedmnácti žen. Pěti ze znásilnění, šesti ze sexuálního obtěžování, ve třech případech mělo jít o násilné orální zneužití, dvakrát měl provést penetraci vibrátorem proti vůli napadené, jednou byl obviněn také ze sodomie. Ve zbylých případech šlo podle obvinění o napadení s úmyslem znásilnění či sexuální zneužití oběti během jejího spánku.

Podle vyšetřovatelů zneužíval Ron Jeremy svého statusu celebrity, projížděl se v noci pravidelně po čtvrti Sunset Strip a lákal do svého vozu oběti, které byly pod vlivem drog či alkoholu.

Soud požaduje kauci na propuštění Rona Jeremyho ve výši 6,6 milionu dolarů. Pokud by byl pornoherec usvědčen a uznán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody na 250 let.

Podle právníka Stuarta Goldfarba je sedmašedesátiletý Jeremy nevinen. Dlouholetý manažer pornoherce Dante Rusciolelli v červnu oznámil, že pro tohoto svého bývalého klienta již nepracuje.



Ron Jeremy natočil během své kariéry v letech 1975-2007 více než 2 200 filmů pro dospělé. Je zapsán v Guinessově knize rekordů jakožto pornoherec s největším počtem natočených pornovideí.

Ronald Jeremy Hyatt pochází z newyorské židovské rodiny, jeho otec byl fyzik a matka nakladatelská redaktorka. Na vysoké škole vystudoval dramatická umění a speciální pedagogiku. Po studiích se pokoušel uplatnit jako klasický herec, což jej neuživilo a v sedmdesátých letech se proto začal věnovat natáčení filmů pro dospělé.

VIDEO: Ron Jeremy byl obviněn dalšími dvaceti ženami: