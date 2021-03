Jiří je velkorysý jen k ženám, které opustil on, říká Petra Paroubková

„Dnes mám jen dvě práce, byly však doby, kdy jsem měla i tři, abych všechno sama jak se říká utáhla. Tatínek Margarity nechce na dceru platit adekvátní peníze. Říká, že i tak mám oproti jiným matkám podstatně vyšší výživné,“ řekla Petra Paroubková v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Pravda je, že chlubit se tím, že dosáhl snížení výživného, je opravdu ubohost. Zvlášť poté, co sám jezdí jaguárem a vypráví, že mu nepatří. To je takové to à la devadesátá léta, taková divočina,“ myslí si druhá manželka Jiřího Paroubka.

Ten má na celou situaci jiný názor. „To jsou lži. Máte možnost si opatřit soudní rozhodnutí a zjistit, jestli to tak je, nebo není. Já se k tomu opravdu nebudu vyjadřovat,“ reagoval bývalý předseda vlády.

Městský soud v Praze loni v prosinci rozhodl, že Paroubek, který se rozvádí, bude platit manželce Petře výživné na nezletilou dceru ve výši 10 tisíc korun měsíčně. Další tisíce má dávat na dceřino stavební spoření a připojištění.



Petra Paroubková a Jiří Paroubek (Praha, 7. srpna 2013)

Jediným kontaktem bývalých partnerů jsou dnes již jen vleklé soudní tahanice. „Manžel mě bohužel stále tahá i do různých vyšetřování s jeho přáteli, takových trochu nesmyslných. Ale to je asi součást nějaké jeho hry. Vždy to bude otec mé dcery. Já se snažím žít normální život,“ popisuje profesionální tlumočnice, podle které si Paroubek z jejich vztahu odnesl zášť.



„Manžel se kdysi vyjádřil, že je velkorysý pouze k ženám, které opustil on. A to nebyl náš případ. Ale já si nestěžuji. Byla to moje volba a nelituji ani sekundu. Mám už nový život. Jsem teď víc zaneprázdněná. Předtím jsem víc pečovala o něj, jeho kariéru a naši rodinu, teď musím spíš vydělávat,“ vysvětluje.

Šance na zlepšení vztahu s expremiérem jsou prý mizivé. „Myslím, že to vzal hodně s takovou tou mužskou ješitností. Lidé po rozchodu většinou zůstávají více velkorysí, nebo více zatrpklí v některých věcech. A já mu to ani nezazlívám, do určité míry ho i chápu,“ dodala Petra Paroubková.

Jiří Paroubek zastával funkci předsedy vlády od dubna 2005 do září 2006. O rok později – po 28 letech manželství – se rozvedl s první manželkou Zuzanou. Dva měsíce na to si vzal tlumočnici Petru Kováčovou, která za jeho premiérské éry pracovala mimo jiné pro Úřad vlády. V listopadu 2009 se jim narodila dcera. Manželství se rozpadlo v roce 2017. Momentálně žije expremiér čtvrtým rokem s bývalou poslankyní ČSSD Gabrielou Kalábkovou.