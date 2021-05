S těhotenstvím jsem se šla radit k šamanovi, přiznala Petra Hřebíčková

„Můj muž také studoval JAMU, věděla jsem o něm, ale to bylo všechno. Pak jsme spolu zkoušeli v Činoherním klubu, ale ani jsme spolu nehráli, měla jsem scény s někým jiným. Všimla jsem si ho, ale moc jsme spolu nekomunikovali. Znali jsme se, o sobě jsme věděli, ale neznali jsme se dobře,“ říká Petra Hřebíčková v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

„Asi po deseti nebo patnácti letech jsem se vrátila do Činoherního klubu zkoušet představení, které jsem nakonec ani nedozkoušela, a tam jsme se setkali na baru, a to už bylo jistější. Tam je dost malý bar a bylo to dost jasný,“ prozradila herečka

S Matějem Dadákem vychovává dva syny, Šimona a Mikuláše, a pod srdcem nosí jejich dalšího společného potomka. Přitom do dospělosti vstupovala s informací, že děti možná nebude mít nikdy.

„V patnácti mi jedna paní gynekoložka řekla, že budu mít problém otěhotnět. To je skvělý, to si nesete. Později mi gynekolog začínal nabízet různé možnosti k reprodukci, mně se ale nechtělo nic brát. Tak jsem se šla poradit k šamanovi,“ přiznala Hřebíčková.

„Řekl mi, že to dítě musím prostě jenom pustit, že už čeká. Musela jsem si přiznat, že jsem na těhotenství nebyla úplně připravená, a tam jsem si řekla, že jo. A bylo to hned,“ dodala herečka, která své třetí dítě porodí v červenci. Zda pod srdcem nosí třetího chlapce, nebo holčičku, zatím tají.



Petra Hřebíčková se narodila 20. září 1979 v Hodoníně. Vystudovala Obchodní akademii a činohru na JAMU v Brně. Za titulní roli Maryši v roce 2010 získala cenu Thálie. Známá je jak z filmů (Obsluhoval jsem anglického krále, Muži v naději, Bezva ženská na krku, Příliš osobní známost, Přes prsty a další), tak z televizních seriálů (Přístav, Svatby v Benátkách, Ulice, Rédl...).