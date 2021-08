Pokud nám to vydrží, tak ano, nebrání se dětem nový partner Vondráčkové

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar se potkali na akci před čtyřmi měsíci. Poté spolu natáčeli videoklip, kde si zahráli zamilovanou dvojici. Jiskra však prý přeskočila až později v nahrávacím studiu.



„Náš společný známý začal s Luckou natáčet její nové písničky u nás ve studiu. Pohybuji se tam a tím, že jsme spolu trávili moře času, došlo k nějakému vzájemnému souznění a sympatiím. Tam to tak nějak začalo,“ popsal Petr Vojnar v rozhovoru pro pořad Showtime.

Moderátor musí snášet časté narážky na to, že je zlatokop, někteří ho nařkli z toho, že Lucii Vondráčkovou jen využívá k tomu, aby byl sám více vidět a získal pozornost médií a následně více pracovních nabídek. „Dalo se to čekat. Kdo se objeví po tak dlouhé době po boku Lucie Vondráčkové, asi prostě dostane céres,“ myslí si Vojnar.

3. srpna 2020

Moderátor a zpěvačka už seznámili i své děti, Vojnar má z předchozího vztahu malého syna Sebastiana (4), Vondráčková má z manželství s hokejistou Tomášem Plekancem syny dva, Matyáše (9) a Adama (6).



„Včera jsme byli i s dětmi u vody, kluci si naprosto fantasticky hráli. Lucka má starší kluky, takže toho mého přijali jako takového brášku benjamínka, o kterého se starají. Je to moc hezké,“ říká Petr Vojnar s tím, že dalším dětem se on ani zpěvačka nebrání. „Pokud jsme spolu a vydrží nám to, tak ano, asi by to tak mělo dopadnout,“ dodal moderátor.

Lucie Vondráčková po rozvodu s hokejistou Tomášem Plekancem (38), který žije s tenistkou Lucií Šafářovou a má s ní dceru, zatím žádného oficiálního partnera neměla. V rozhovorech říkávala, že na nový vztah nemá pomyšlení a chce se věnovat hlavně dvěma synům.

Petr Vojnar začínal v chlapecké kapele T-Boyz a později moderoval různé akce a také primácký pořad Divošky.



VIDEO: Lucie Vondráčková a Petr Vojnar coby zamilovaná dvojice ve videoklipu k písničce Raega s názvem Potřebuju pauzu: