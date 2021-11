Rozpory řešíme s manželkou párovými terapiemi, svěřil se herec Petr Vaněk

Manželka Petra Vaňka je hereckou agentkou. „Seznámili jsme se před dvanácti lety na Letné, když jsme venčili psy. Tehdy ještě agentku nedělala. Bydlel jsem tam, chodil jsem tam okolo, občas jsem se zastavil na kafe, to jsem dostal, pak jsem šel vyvenčit jejího psa, občas jsem tam nechal svého psa. A když se psi skamarádili, skamarádili jsme se i my,“ popsal herec v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Moje žena byla castingová režisérka, to už nedělá. Zastupuje herce. Řekli jsme si, že než abych posílal deset patnáct procent někomu jinému, může to zůstat doma,“ vysvětluje Vaněk, proč se nechává zastupovat vlastní manželkou.

Bylo období, kdy ona měla víc práce než on. „Pokoušel jsem se být mužem v domácnosti, když jsem neměl tolik práce, ale nerozkojil jsem to. Byl jsem doma a staral jsem se. Někdy to šlo, občas to nešlo. Začal jsem tomu říkat mateřská dovolená, i když jsem za to nebral prachy,“ vypráví herec.

Vzhledem k tomu, že spolu manželé nejen žijí, ale i pracují, je příležitostí k rozporům víc. Řeší je tedy párovými terapiemi. „Důležité je nedojít k hádce, a když už k ní dojde, je dobré se naučit utnout ji dřív, než z toho vznikne něco zbytečného. Vždycky jsou to hádky o blbosti. A tak jsme šli na párové terapie, takzvanou Partnerskou cestu. A posouváme věci dál,“ svěřil se Petr Vaněk.

Svoji ženu prý rozčiluje hlavně nedochvilností. „Já neumím chodit včas. Prostě to neumím. Mám patnáct dvacet minut zpoždění. A někdy i hodinu. Proč se mám stresovat?“ dodává herec.



VIDEO: Petr Vaněk jako Gaynor Jacobson ve filmu Toman: