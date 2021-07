Petr Rajchert si změnil příjmení a potřetí se oženil, manželka je těhotná

Jak se cítí novomanželé bezprostředně po obřadu?

Petr: Moc se mi ulevilo, že teď začne ta lepší fáze svatby, kdy už se člověk nedojímá, nepláče a neztrapňuje se jakožto chlap před ostatními. Končí všechny organizační záležitosti. Teď už si můžu s každým popovídat, říci, že ho mám rád, rád ho vidím a tak.

Eva: Pro mě je to také velká úleva. Rozhostil se ve mně klid a mír. Je to moc pěkný pocit.

Všechny bude jistě zajímat, jaké příjmení budete nyní jako novomanželé užívat? U Petra nedávno proběhla změna příjmení z původního Rajchert na současné Hradil.

Petr: Bylo to proto, aby náš syn Petr, ehm, vlastně tedy Tomáš Rajchert dostal toto příjmení. Petr je můj druhý a starší syn.

Eva: Máš moc synů!

Petr: Syn Tomáš tedy dostane toto mé příjmení. Všichni budeme Hradilovi. A dům, co jsme koupili, se bude jmenovat Hradilův dvůr.

Plánujete tam i kulturně-společenské centrum, že?

Petr: Budeme tam dělat krásné rozhovory se zajímavými lidmi. Budou tam vařit nejlepší kuchaři, které jsem kdy poznal a lidé, kteří budou mít to štěstí, že tam zrovna budou, si všechno, co se tam uklohní, budou moci dát. Ostatní potěšíme tím, že to dáme někam na internet.

Vašeho manžela Petra můžeme vídat v Dobrém ránu vysílaném z ČT Ostrava. Jaké to je, když se vytratí na týden z domu?

Eva: Bývalo to lepší, dříve jsem trávila každý týden s ním. Ale od té doby, co se nám narodil syn, už se to nedá takto aplikovat. Je to proto velmi náročné.

Manželé Hradilovi ve svůj svatební den 18. července 2021 na Lipně

Jak se vám zvyká na velmi brzké vstávání?

Petr: Na to se nedá nikdy zvyknout. A teď je to ještě horší, od té doby, co máme synečka. Nikdy se mi od nich vlastně nechce. Musím se pokaždé utrhnout. Ale prý mě syn už poznává v televizi. (smích)

Eva: Ano, reaguje čím dál víc Jsem si jistá, že ho na obrazovce poznává.

Chystáte se na svatební cestu?

Petr: Musíme opravit dům. Nyní bydlíme v pronájmu v Písku. Jsme tři v malém bytě, v garsonce. A protože nám tady u maminky v břiše pomalu roste čtvrtý člen rodiny, potřebujeme se co nejdříve přestěhovat.

Bude na svatební hostině a párty hrát písnička od Chinaski s názvem Stejně jako já?

Petr: Ještě nevím, co ten pán přinese za hudební doprovod.

Foto: Petr Hradil (Rajchert) se svými dvěma syny:



Co se vám honí hlavou, když tuto letitou skladbu slyšíte?

Petr: Já teď vlastně vůbec nevím, to je už tak dávno. Jak byla ta slova? „Po ránu nevstávám“, něco takového.

Svou ženu nemiluju.

Eva: (smích)

Petr: To jsou všechno lži, že jo. Já jsem třeba udělal úplně jinou písničku se svou kapelou. Písnička se jmenuje Já nevím, jak bych to řekl. A tam se to blíží té pravdě daleko víc.

Eva: Ta tady dnes určitě zazní.

Dojde i na zpívání z očí do očí?

Petr: To nevím. A jestli, tak to bude skutečně jen z očí do očí mezi námi se ženou. Je to skutečně pro intimní okamžik.

Zajímavá shoda je, že jste asi před čtrnácti dny měl v televizi v reprízovaném seriálu Život na zámku svatbu s vojandou Markétou.

Petr: To byla ještě ke všemu moje opravdová první manželka! To je tedy vážně dobré, to jsem ani nevěděl. Právě dnes, když jsem syna Tomíše přebaloval, stejně jako vždy jsem ho přitom musel nějak zabavit. Jinak ho to nebaví, různě se točí a plena se nedá vyměnit.

Dal jsem mu ovladač, protože miluje, že může mačkat čudlíky. Vždycky nám přeladí televizi a naladí něco, co my neumíme spravit zpátky. A dneska tam hodil Život na zámku, to bylo tedy trochu zvláštní. (smích)

Eva: Asi se chtěl kouknout na tátu. Já jsem říkala, že už ho poznává!

Co vám dal ten seriál do života?

Petr: Dal mi jistotu, že už nebudu muset drtivé většině lidí vysvětlovat, kdo jsem a co dělám. Ono je to vždycky takové trapné pro herce. Vysvětlovat kdo je a kde hraje, když pak někdo reaguje, že ho odnikud nezná. Takže tak.

Mohli jsme vás vídat také v pořadu Chcete mě. Jaké další projekty rozjíždíte?

Petr: Chcete mě už skončilo. Ale na to konto jsme vymysleli ještě s dalšími lidmi další pořad, který bude hojně o zvířatech. Už je to na spadnutí, začneme točit možná na podzim. Vlastně jsem v něm s manželkou oba. Protože moje žena je markeťačka.

Pak mám ještě jeden pořad, který by se měl začít točit už teď o prázdninách a ten je o počasí. Ale bude to pojaté velice populární formou. Budeme třeba opravdu vážit, kolik vody je v dešťovém mraku. V helikoptéře do mraku například vytáhneme peřinu a ona nasaje do sebe vodu. A takové podobné pokusy. Takže jsem si zároveň nedávno vyběhal životní pojištění.

VIDEO: Petr Rajchert - Já nevím, jak bych to řek: