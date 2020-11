První sex po proměně z muže v ženu byl fajn, mám i orgasmus, říká Peťa Nitka

„Narodila jsem se jako Petr, ale od dětství jsem věděla, že jsem holka. Jako kluk jsem se sama sobě nelíbila, doufala jsem, že budu hezká dívka. Nikdy jsem neměla nic s holkou, poprvé jsem s jednou líbala před rokem a půl, a to jsem byla hodně opilá. Nejsem na vagíny. Mám ráda tu svoji, to je celé,“ přiznala Peťa Nitka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Změna není jednoduchá. Musela jsem prokázat, že jsem se narodila ve špatném těle. Musela jsem navštívit psychologa, sexuologa. Uznali mi to docela rychle a změna pohlaví trvala relativně krátkou dobu. Začala jsem brát hormony a po roce jsem zažádala o operaci,“ říká rodačka z Ostravy.

„Vlivem hormonů mi narostl zadek, ještě stále mi rostou prsa, obličej se zjemnil, celkově se mi zjemnila kůže. Pak jsem podstoupila operaci, to bylo před dvěma lety,“ popsala první česká transmodelka svou proměnu.

„Bylo to strašné. Hodně to bolí, asi jako porod stokilových šesterčat. Operace trvala zhruba pět hodin. Z penisu mi vytvořili vagínu tím, že penis obrátili dovnitř a vyjmuli varlata. Během druhé, takzvané kosmetické operace mi vagínu už jen upravili. Řekla bych, že to není poznat, mám i feedback,“ tvrdí Nitka s tím, že po operaci se musí do vagíny pravidelně vkládat vibrátor, aby nesrostla. „Když člověk začne pravidelně sexuálně žít, asi to už pak není potřeba,“ popisuje.

Rodiče okamžitě tušili, jaká je situace. „Věděli to o mně odmalička, všem to bylo hned jasné. Od prvního uvědomění si sebe samotné jsem i já věděla, že jsem zkrátka holka,“ vysvětluje modelka.



V otevřeném rozhovoru popsala i první sex po proměně z muže v ženu. „Bylo to dva měsíce po operaci. Byla jsem předtím velmi nervózní, ale bylo to nakonec moc fajn. Prožívám normálně i orgasmus, jsem se vším velice spokojená,“ dodává.