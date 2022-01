Sestra si vzala mého exmanžela, přiznala herečka z Panství Downton

„Pro lidi, kteří neznají naši rodinu a vztahy to je asi divné, chápu. Ale pro mě bylo přirozené, že byl s Alicí často u sestry, kde trávila čas se sestřenicemi v jejím věku,“ popsala pětasedmdesátiletá Penelope Wiltonová pro britský deník Evening Standard.

„Zpočátku to bylo trochu zvláštní, ale zvykla jsem si na to,“ říká herečka, která si v Panství Downton zahrála roli Isobel Crawleyové, matky seriálového Matthewa Crawleyho.

„Můj vztah se sestrou to neovlivnilo. Tedy, samozřejmě to zpočátku nebylo úplně snadné. To by si mohl myslet snad jen blázen. Občas to vlastně bylo dost složité. A to nejen pro mě ale i pro naši dceru. I když ona tvrdí, že ne,“ popisuje.

„K mé sestře celý život často chodila za sestřenkami a později i za svým tátou Danielem. Pro mě to bylo v některých situacích asi náročnější. Když se rozvedete, obvykle pak svého partnera téměř denně nevídáte,“ vysvětluje herečka s tím, že se nakonec vše srovnalo.

Foto: Penelope Wiltonová s dcerou Alicí:

„Chvilku to trvalo, ale když jsme si na tu situaci všichni postupně zvykli, bylo to naprosto v pořádku, žádné drama se nekonalo,“ dodává Wiltonová.

Daniel Massey zemřel v roce 1998. V jednom z rozhovorů o své exmanželce pronesl, že se s celou situací a jeho následným sňatkem s její sestrou vyrovnala s grácií.

Penelope Wiltonová se v roce 1991 provdala za herce Iana Holma známého například z role hobita Bilba Pytlíka z trilogií Pán prstenů a Hobit. Rozešli se v roce 2001 po deseti letech manželství. Holm zemřel v roce 2020 ve svých osmaosmdesáti letech.