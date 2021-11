Jan je žárlivý, mně jeho milenky nikdy nevadily, říká Pavlína Saudková

„Na začátku jsem na Jana žárlila poměrně dost, ale teď už nežárlím vůbec. Je to o čase a o tom, jak si srovnáš priority v hlavě. Zažila jsem toho docela dost. V jednu chvíli mě z toho vysvobodily děti, na které jsem se začala vymlouvat, že s nimi musím být a nemusela jsem být svědkem jeho avantýr. Je jednodušší to nevědět,“ říká Pavlína Saudková v pořadu Povídej.

„Manželovy milenky mi nikdy nevadily. Kdyby ano, vezmu nohy na ramena a uteču. Ano, v mnoha ohledech jsem naivní a důvěřivá. Ale Jan dokáže jednu věc velmi silně. Zapůsobit na ženu tak, že mu uvěří každé slovo. Trochu ji oblbne,“ popisuje novinářka.

Až po čase prý zjistila, že její muž ženám často píše totožné první dopisy a více dívkám říká, že je miluje a chce si je vzít. „Zpětně mě to už nebolelo tolik, jako kdybych to věděla na začátku,“ vysvětluje Saudková a dodává, že vztahu se slavným fotografem nejdříve nedávala velké naděje.

„Skutečně jsem nevěřila, že náš vztah by mohl dojít k prvnímu, druhému a třetímu dítěti. A už vůbec ne k sedmnácti společným rokům života. S Janem jsem nikdy neplánovala naši budoucnost a spíše čekala, kdy přijde konec. V náš vztah jsem nevěřila. Nebyla jsem si jistá ze strany Jana, ne své,“ upřesnila.

„Vím, že kdyby se rozhodl odejít, nebude to citově úplně lehké a nebude snadné vše vysvětlit dětem, ale stát se to může kdykoliv. Myslím si, že tam je i jeden zásadní konec, který nás může vzhledem k Janovi věku čekat, a to trvalý odchod,“ říká Pavlína Saudková o šestaosmdesátiletém manželovi.



Jan Saudek prý o smrti mluví poměrně často. „Nedávno jsem našla dopis, který mi psal před více než patnácti lety. Uváděl v něm, že by chtěl vydržet ještě pět nebo deset let. Dnes říká, že chce ještě rok nebo dva, aby dokončil vše, co dokončit má. Mluví o smrti hodně často, hlavně když umře někdo mladší,“ popisuje fotografova žena s tím, že vnímá, jak manželovi postupně ubývá sil.

„Je to znát víc, než na začátku. Bylo mi čtyřiadvacet let, když jsme se poznali. Byla jsem mladá a nevnímala to a Jan byl v té době skutečně plný energie. Teď té energie ubývá a je to vidět. Já chci chodit do divadla a na túry po lesích, zatímco on chce být spíše zalezlý,“ říká novinářka a dodává, že manžel nejspíš není z jejích aktivit příliš nadšený.

„Jan je trochu žárlivý, což je paradox. Tvrdí, že by nevěru nesnesl a že by mě vyhnal asi i s dětmi. Je to trochu nevyrovnaný přístup. Moje velké téma v posledních týdnech je, že dává našim dětem do budoucna tento model, kdy tatínek může všechno a maminka nic. Asi s nimi budeme muset hodně mluvit,“ dodala Saudková.