Už spolu nežijeme tři roky, oznámili Pavel Liška s Bárou Polákovou

„Jako partneři už spolu dlouho nežijeme, řekněme tři roky,“ přiznal v rozhovoru pro nové číslo magazínu Reportér herec Pavel Liška (49).

„Naše rodina a nejbližší okruh kamarádů to vědí, ale chápou křehkost situace, tak to nikam dál nezvonili. A my vlastně dlouho neměli potřebu to oznamovat nějak oficiálně. Asi jsme si ten čas potřebovali nechat pro sebe. Nejdřív tak nějak zesílit. Zpevnit se,“ doplnila sedmatřicetiletá Bára Poláková.

Pavel Liška měl strach, jak celá situace dopadne na jejich děti. „Žádný článek totiž nezmizí a jednou, brzy, i naše dvě dcery budou umět číst,“ řekl herec s tím, že chtěli vše citlivě oznámit veřejně a spolu. Rozhodli se proto po dlouhém zvažování pro formu rozhovoru.

„Můžeme svůj příběh jednou a provždy osvětlit, vyjádřit se a mít tak tuhle nevítanou pozornost za sebou. Každému můžeme odpovědět, že všechno, co jsme uznali za vhodné, bylo řečeno,“ dodal herec.



Tajit roky, že spolu nejsou, bylo podle Polákové občas náročné. „Někdy jo. Ale zároveň pro nás byl ten čas důležitý. Ani jeden nejsme typ, který by psal na instáč dlouhé statusy o svém soukromí, nesdílíme fotky toho, co děláme doma, a vlastně jsme si ani neuměli představit, co bychom tam vzhledem k naší situaci měli dát za text nebo za fotku – a hlavně proč.“

„Proč, když je to naše? Taky bylo jasné, že až to jednou řekneme, tak spolu, určitě ne každý zvlášť, ale postupně jsme to oddalovali, oddalovali a průběžně nás doháněly různé nepříjemné otázky a situace,“ vysvětlila herečka s tím, že oběma partnerům velmi pomohla psychoterapie, na kterou sama chodí i po rozchodu.

„Terapie přišly na řadu, když jsme se oba shodli na tom, že už bychom brzy mohli přetáhnout ten čas, kdy se dva lidi přestanou vnímat a respektovat, čímž bychom o sebe přišli definitivně. Už to u nás příliš často lítalo do červenejch,“ řekla Poláková.



Pavel Liška a Bára Poláková se poznali v roce 2014 při natáčení sitcomu Marta a Věra. Mají spolu dvě dcery, Ronju a Riku. Herec má kromě nich také syna Šimona s bývalou manželkou, herečkou a tanečnicí Kristýnou Bokovou.