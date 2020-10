Partner Berkyho z MasterChefa přibral díky jeho kuchařskému umu 50 kilo

„Když jsme se seznámili, měl jsem o padesát kilo méně. Musím říct, že Pavel vaří dost často a výborně. Nejvíce miluji jeho omáčky. Často dělá něco na víně s ovocem a podobně. K masům je to bomba, mohl bych to jíst každý den,“ pochvaluje si Matt Pardus v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Zpěvák, vlastním jménem Matěj Kubec, prorazil na české hudební scéně díky své účasti v soutěži Česko hledá SuperStar. Nový singl napsal přímo pro svého partnera Pavla Berkyho.

„Jmenuje se 24/7. Je to o dvou lidech, kteří se potkali a mysleli si, že to bude třeba jen na jednu noc a pak z toho vznikl dlouhodobý vztah,“ popisuje zpěvák.

„Chtěli jsme při natáčení klipu zachovat genderové téma, takže hlavní role hrají dvě holky. Jsou to naše kamarádky, které prožily před pár měsíci to samé a zamilovaly se do sebe. Na nás s Pavlem zbyly jen malé vedlejší role,“ dodává Pardus.

VIDEO: Matt Pardus – 24/7: